Türkiye’de Noel kutlandı



T24 - Hıristiyanların kutsal günü Noel, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ayinlerle kutlandı. Hıristiyan dünyasının en kutsal günü sayılan Noel Bayramı tüm dünyada coşkuyla kutlandı. Gözlerin ilk olarak çevrildiği Katolik dünyasının merkezi Vatikan’daki ayini Papa Benedikt yönetirken, önceki gece başlayan tören sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.





Radikal gazetesinde yer alan haber göre; İngiltere’de Noel ise hem çocuklar hem de yetişkinler için büyük bir eğlenceye sahne oldu. Londra’nın birçok yerinde kurulan çok sayıda lunaparkta çocuklar gönüllerince eğlenirken, meydanlara kurulan stantlarda geleneksel Noel yemeklerinden tatma fırsatı sunuldu. Ancak en ilgi çekici aktivite ise dondurucu soğuğa rağmen Hyde Park’taki göle mayolarıyla atlayan yüzlerce kişiydi. Almanya ve Fransa’da da çok sayıda kişi Noel Bayramı’nı buz gibi sularda kulaç atarak karşıladı. ABD’de son üç haftadır süregelen alışveriş çılgınlığı Noel akşamı zirve yaparken, Hindistan, Pakistan ve Irak’ta yaşayan Hıristiyan azınlık da bayramı dua ederek ve mum dikerek kutladı.





Türkiye’de Noel coşkusu



Noel tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de coşkuya sahne olurken, İstanbul’daki Hıristiyanların önceki akşam başlayan kutlamaları dün de sürdü. Fener Rum Patrikhanesi’nde sabah düzenlenen Noel ayinini Patrik Bartholomeos yönetirken, çok sayıda Hıristiyan da törene ilgi gösterdi.



Beyoğlu’ndaki St. Antuan Kilisesi’nde düzenlenen ayine ise her sene olduğu gibi her dinden ve kültürden çok sayıda insan katıldı. Yoğun izdihamın yaşandığı ayine katılanlar dualara eşlik ederken, 45 dakika süren tören ekmek ve şarap dağıtılmasıyla son buldu.



Noel nedeniyle, Muğla’daki turistik beldelerde yaşayan yabancılar İztuzu’nda buluştu. 20 yıldan bu yana bu geleneği bozmayan yabancıları yöre halkı da yalnız bırakmadı. İzmir’in Selçuk ilçesindeki Meryem Ana Evi’nde ve Hz. İsa’ya inananlara ‘Hıristiyan’ adının verildiği yer olarak bilinen Antakya’daki St. Pierre Kilisesi de katılımın yoğun olduğu başka bir kutsal adreslerdi.









