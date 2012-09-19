Türkiye’de ne kadar özel güvenlik görevlisi var?

Hülya Karabağlı

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, özel güvenlik personelinin durumlarını soran CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’ye,” Koruma ve güvenlik hizmeti yürüten personele yıpranma hakkı verilmesi konusunda Bakanlığımızda yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır” yanıtını verdi. Bakanlık, yanıtına göre, Türkiye'de özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarında özel güvenlik hizmeti sağlayan işyeri (firma) sayısı2012 Nisan ayı itibariyle 18bin 707, söz konusu işyerlerinde çalışan sigortalı sayısı ise 214 bin 65.

CHP İzmir Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Rahmi Aşkın Türeli, sektörde çalışma koşullarının ağırlığı, düşük ücret, sosyal güvenceden ve mali haklardan yoksunluk gibi konularda sıkıntı yaşayan özel güvenlik personelinin durumunu gündeme getirmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ile İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yanıtlaması istemiyle iki ayrı soru önergesi vermişti.

Bakanlığın yanıtını değerlendiren Rahmi Aşkın Türeli, çalışma hayatını düzenleyen mevzuatın çalışanları memnun etmediğini bunun da önergesine verilen yanıttan da anlaşıldığını söyledi. Türeli, “ Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör firmalarında güvenliği sağlamak amacıyla istihdam edilen özel güvenlik görevlileri, sektörde çalışma koşullarının ağırlığı, düşük ücret ve yetersiz mali haklara sahip olmaları ile sosyal güvencelerinin olmaması gibi nedenlerle büyük zorluklar yaşıyorlar. 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı yasa ise, özel güvenlik personelinin giderek artan sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Bu durum, kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde güvenlik hizmetleri alanında yoğun bir emek sömürüsü yaşanmasına neden olmaktadır. Kamu kuruluşları ve özel sektöre güvenlik hizmeti sağlayan firmalar, işverenden personel başına tahsil ettiği ücretin çok daha azına, genellikle de asgari ücrete eleman çalıştırmaktadır”. Türeli’ye göre, Özel Güvenlik İş Yasası mutlaka çıkarılmalı.