Türkiye'de ne kadar insan internet bağımlısı?

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon civarında kullanıcı var ve bunun 800 bin kadarının da bağımlı olduğu tahmin ediliyor.

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar yaptığı açıklamada, son yıllardaki gelişmelere paralel olarak artık çoğu kişinin elinde akıllı telefonlar olduğunu belirtti.

Kendisinin danışmanlarıyla mail üzerinden haberleştiğini anlatan Ünüvar, şöyle devam etti:

“Ben şimdi internete bağımlı mıyım? Bağlı mıyım? Ben bunu bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Bu, kişilerin mesleki yapısı, sosyal hayatı ve ilişki yöntemiyle çok alakalı bir şey. Kişi eğer kendi ekibiyle böyle bir mail veya SMS köprüsü oluşturmamışsa ve sürekli telefonla bağlıysa, 2 dakikada bir bakıyor, 10 dakikada bir sosyal medyada bir şeyler yazıyorsa, gelen cevapları takip edip, o cevaplara yanıt yetiştiriyorsa ona bağımlı diyebilirsiniz. Ama eğer kişi işinin gereği olarak ve işini daha fonksiyonel yapmak için kullanıyorsa ona bağımlı değil de, bağlı demek lazım. Burada ince bir çizgi var.”

“Kişi internetsiz veya cihazsız hayatı yaşayamayacağını düşünüyorsa” ona bağımlı denilebileceğini ifade eden Ünüvar, Güney Kore 'de bu şekilde yüzde 20'ler civarında bir bağımlı oranı olduğunu bildirdi.

Ünüvar, “ Türkiye 'de çok detaylı yapılmış bir çalışma yok ama, yaklaşık 35 milyon civarında kullanıcı var ve 800 bin civarında bağımlı olduğu tahmin ediliyor” dedi.

Ünüvar, artık teknolojiye daha bağlı bir hayatın içinde olunduğunu belirterek, bu nedenle bağımlı sayısının artma eğilimi gösterebileceğine dikkati çekti.

İnternetle ilişkili verilerin sürekli değişkenlik gösterebileceğinin de altını çizen Ünüvar,”Rakamlara boğulup, 'Aman gençler elden gidiyor' demek yerine, yeni konsepte göre aile bağlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim bu yeni durumu kabullenip, anne, baba, çocuklar ve teknoloji arasındaki ilişkiyi yeniden dizayn etmemiz lazım” diye konuştu.