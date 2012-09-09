T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye'de ne kadar insan internet bağımlısı?

İnsanların “akan hayata bağlı” olduğunu vurgulayan Ünüvar, internet bağımlılığı ile internete bağlılık arasında ince bir çizgi olduğunu söyledi

09 Eylül 2012 19:04

 

TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı: Türkiye'de yaklaşık 35 milyon civarında kullanıcı var ve bunun 800 bin kadarının da bağımlı olduğu tahmin ediliyor.
 
TBMM Bilişim ve İnternet Araştırma Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar yaptığı açıklamada, son yıllardaki gelişmelere paralel olarak artık çoğu kişinin elinde akıllı telefonlar olduğunu belirtti. 
 
Kendisinin danışmanlarıyla mail üzerinden haberleştiğini anlatan Ünüvar, şöyle devam etti: 
 
“Ben şimdi internete bağımlı mıyım? Bağlı mıyım? Ben bunu bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Bu, kişilerin mesleki yapısı, sosyal hayatı ve ilişki yöntemiyle çok alakalı bir şey. Kişi eğer kendi ekibiyle böyle bir mail veya SMS köprüsü oluşturmamışsa ve sürekli telefonla bağlıysa, 2 dakikada bir bakıyor, 10 dakikada bir sosyal medyada bir şeyler yazıyorsa, gelen cevapları takip edip, o cevaplara yanıt yetiştiriyorsa ona bağımlı diyebilirsiniz. Ama eğer kişi işinin gereği olarak ve işini daha fonksiyonel yapmak için kullanıyorsa ona bağımlı değil de, bağlı demek lazım. Burada ince bir çizgi var.” 
 
“Kişi internetsiz veya cihazsız hayatı yaşayamayacağını düşünüyorsa” ona bağımlı denilebileceğini ifade eden Ünüvar, Güney Kore 'de bu şekilde yüzde 20'ler civarında bir bağımlı oranı olduğunu bildirdi. 
 
Ünüvar, “ Türkiye 'de çok detaylı yapılmış bir çalışma yok ama, yaklaşık 35 milyon civarında kullanıcı var ve 800 bin civarında bağımlı olduğu tahmin ediliyor” dedi. 
 
Ünüvar, artık teknolojiye daha bağlı bir hayatın içinde olunduğunu belirterek, bu nedenle bağımlı sayısının artma eğilimi gösterebileceğine dikkati çekti. 
 
İnternetle ilişkili verilerin sürekli değişkenlik gösterebileceğinin de altını çizen Ünüvar,”Rakamlara boğulup, 'Aman gençler elden gidiyor' demek yerine, yeni konsepte göre aile bağlarını güçlendirmemiz gerekiyor. Bizim bu yeni durumu kabullenip, anne, baba, çocuklar ve teknoloji arasındaki ilişkiyi yeniden dizayn etmemiz lazım” diye konuştu. 
 

ETİKETLER

türkiyeinternetbağımlı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24