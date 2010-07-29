'Türkiye'de mutluymuşuz gibi yapıyoruz'

T24 - 16. Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden 'Vavien'in yönetmenleri Taylan Kardeşler, ''Festival için değil, seyirci için film yapıyoruz... Türkiye'de mutluymuşuz gibi davranıyoruz, ama alttan alttan kötü sorunlarımız var'' diye konuştular.

Avrupa'nın en başarılı film festivallerinden olmaya aday 16. Saraybosna Film Festivali'nde Türkiye'yi temsil eden Vavien'in iki yönetmeninden biri Yağmur Taylan, "Biz filmleri festival için değil seyirci için yapıyoruz ama burası bir buluşma noktası" dedi.

Yağmur ve Durul Taylan kardeşlerin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı Vavien filminde tiyatrocu Günaydın, başrolü Binnur Kaya ile paylaşıyor.

Yönetmen Yağmur Taylan, bir aile hikayesi olduğu için izleyicinin Vavien'i kendisine yakın bulabileceğini söyledi. Taylan, "Aile her yerde aynı. Filmde yaşananlar Anadolu kasabasında da geçebilir, şehirde de geçebilir, Avrupa'da veya ABD'de de yaşanabilir. Reaksiyonlar da aynı verilebilir, bu nedenle Saraybosna'daki izleyici filmi kendine yakın bulması mümkün" dedi.

Taylan, Vavien'in çekimlerinin, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yapıldığını ve çok keyifli geçtiğini belirterek, "Başta bir kene korkusu vardı ama sonradan büyük bir şey olmadığını anladık" diye konuştu.

Avrupa'da katıldığımız ilk büyük festival

Yağmur Taylan, film olarak Avrupa'da katıldıkları ilk büyük festivalin Saraybosna olduğunu belirterek, festivalin, filmlerin ve jürinin kalitesini övdü. Taylan, "Biz filmleri festival için değil seyirci için yapıyoruz, ama burası bir buluşma noktası. Buradaki tepkiler sadece profesyonel anlamda bizim için önemli, yoksa normal seyircinin düşüncesi bizim için daha anlamlı. Festival çok gelişmekte olan bir festival. Saraybosna tam bir kavşak gibi. Burada olmaktan çok mutluyuz. Önemli bir festival olduğu çok belli. Hem organizatörler hem de katılımcılar festivali çok ciddiye alıyorlar." dedi.

Taylan, festival çerçevesinde geldikleri Saraybosna'da binaların duvarlarındaki kurşun delikleriyle savaşın izlerini halen görebilmenin mümkün olduğunu söyledi. Tarihi Başçarşı'nın Türkiye'yi kendilerine çok hatırlattığını ifade eden Taylan, kentin, doğduğu yer Bursa'ya çok benzediğini belirtti. Yönetmen Taylan, "Saraybosna bizde garip hisler uyandırıyor. Bir yandan çok modern Avrupalı bir şehir, bir yandan da bizden çok öğe var. Doğası, mimarisi çok güzel. Türkiye'de kentlerin mimarisinden çok rahatsızız. Keşke bizim şehirler de böyle olsaymış, aslında olabilirmiş." diye konuştu.

Türkiye'de mutluymuşuz gibi davranıyoruz

Filmin yönetmenlerinden Durul Taylan da, Vavien filmiyle seyircinin kendi hayatıyla ilgili bir şeyleri sorgulamalarını istediklerini belirterek, "Türkiye'de mutluymuşuz gibi davranıyoruz, ama alttan alttan kötü sorunlarımız var. Bunlarla yüzleşmediğimiz, kabul etmediğimiz sürece bu problemler sürecek. Vavien buna aile ölçeğinden bakıyor" dedi.

Geçmiş hayatımı değiştirmek istedim

Avrupa Yakası dizisindeki "Burhan Altıntop" tiplemesiyle de bilinen, Vavien filminin senaristi ve başrol oyuncusu Engin Günaydın, "Ben, bu filmle geçmiş hayatımı değiştirmek istedim" dedi.

Vavien'in "gel-git" anlamına geldiğini belirten Günaydın, filmin aslında her insanın kendi içerisinde yaşadığı bir duygu olduğunu belirterek, "İnsanın zihin dünyası biraz Vavien gibi de çalışıyor. Ben de hem iş hem de özel hayatımda Vavien'ler (gel-gitler) yaşıyorum. Bu gel-gitler sabahleyin başlar, gece ışıklar sönünceye kadar devam eder. Zihin insanı her zaman oyuncak eder." dedi.

Senaryoyu yazarken bir mesaj verme düşüncesi taşımadığını söyleyen Günaydın, "Mesajı bir büyüklük göstergesi olarak görüyorum, ben o kadar büyük birisi değilim. Sinemadaki mesaj kaygısı çok hoşuma giden bir durum değil. Herkes kendi mesajını kendisi oluşturur" diye konuştu.

Engin Günaydın, filmde hem senarist hem de başrol oyuncusu olmasıyla ilgili de "Senaryo daha çok tercih ettiğim bir durumdur. Çünkü yazarken tek başına sıkıntıları yaşıyorsunuz, oyuncu daha kalabalık, ben kalabalık seven birisi değilim. Utangaç birisi olduğum için oyunculuk yapmakta zorlanıyorum. Senaryo yazmayı, oyunculuğa tercih ederim" dedi.

Vavien filminin konusu kısaca şöyle:

"Celal, karısı ve çocuğuyla mutsuz bir aile hayatı sürüyor. Abisi Cemal'le birlikte ortak oldukları elektrik dükkanında da işler pek iyi gitmiyor. Birçok yere borcu bulunan Celal ve Cemal'in tek eğlencesi Samsun'da pavyona gitmektir. Pavyonda çalışan Sibel Ceylan'a olan aşkı, Celal'in başına dert açıyor. Celal'in eşi Sevilay, 15 yıldır Almanya'da yaşayan babasının gönderdiği paraları biriktirerek saklıyor. Celal'in bu sırrı bildiğinden habersizdir. Zaten mutsuz bir hayat süren Celal, bu paranın kurtuluşu olduğunu düşünerek eşini öldürme planları yapar. Ancak ortaya çıkan gelişmelerle eşinin kendisine sevgisini anlar."

Vavien, daha önce 29. İstanbul Film Festivali kapsamında verilen Altın Lale Ödüllerinde Ulusal Yarışmada En İyi Film Ödülü'nü almış, ayrıca Sinema Yazarları Derneğince En İyi Senaryo, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Müzik ve En İyi Sanat Yönetmeni kategorilerinde ödüllendirilmişti.