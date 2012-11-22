Rusya'daki ölüm Türkiye'de merak uyandırdı!

Ankara'ya indirilen Suriye uçağındaki askeri teçhizatın Rusya’daki üreticisi olduğu öne sürülen şirketin yöneticisi, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Rus polisi, olayla ilgili inceleme başlattı.

KBP Silah Fabrikası’nın müdür yardımcısı olan Vyaçeslav Truhaçev, başına sıkılan tek kurşunla yaşamını yitirdi. Rus güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cinayetin Suriye bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

Rusya'dan Suriye'ye giden bir yolcu uçağı, 10 Ekim tarihinde Esenboğa Havalimanı’na indirilmişti. İçindeki askeri malzemelere el konulduktan sonra uçağa izin verilmişti.

Uçağın içindeki malzemelerin Tula’daki fabrikaya ait olduğu öne sürülmüştü.