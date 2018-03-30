T24 LogoT24 Logo
Spor

Türkiye'de menajerlere ödenen paralar belli oldu

En çok para ödeyen Galatasaray En az ödeyen Teleset Mobilya Akhisarspor İSTANBUL,(DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk kulüplerinin futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı

30 Mart 2018 18:03

En çok para ödeyen Galatasaray

En az ödeyen Teleset Mobilya Akhisarspor

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türk kulüplerinin futbolcu menajerlerine yaptıkları ödemeleri açıkladı.
TFF\'nin internet sitesinden yapılan açıklalamada: \"Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı hükümleri uyarınca, 2017-2018 Futbol Sezonunda Şubat ayı sonu itibariyle futbol menajerlerinin dâhil oldukları işlemler, futbol menajerlerine toplam yapılmış olan ödemeler ve Federasyonumuzdan lisanslı olup vizesi devam eden futbol menajerlerinin listeleri, Talimatımızın 12/2 hükmü doğrultusunda aşağıda ilan edilmiştir\" denildi.
EN ÇOK PARA ÖDEYEN GALATASARAY
Sezon başında yaptığı transfer hamleleriyle dikkat çeken Galatasaray, futbolcu menajerlerine en çok para ödeyen takım oldu. Sarı-Kırmızılı ekip, 3.5 milyon Euro ödeme ile ilk sırada yer aldı.
Galatasaray\'ı 2.2 milyon Euro ve 804 bin TL ile Medipol Başakşehir takip etti. Listenin 3\'üncü sırasında ise ödediği 1.442 milyon Euro ile Fenerbahçe yer aldı.
EN AZ ÖDEYEN TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Süper Lig ekipleri arasında en az ödeme yapan takım Teleset Mobilya Akhisarspor oldu. Yeşil-Siyahlı ekip, futbolcu menajerlerine sadece 59 bin TL ödedi. Listenin ikinci sırasında ise Göztepe yer aldı. İzmir ekibinin futbolcu menejerlerine ödediği toplam para ise 120 bin TL.
Diğer kulüplerin ödediği paralar ise şöyle:
Antalyaspor: 544 bin Euro
Atiker Konyaspor: 703 bin Euro + 220 bin TL
Aytemiz Alanyaspor: 565 Bin 340 Euro
Beşiktaş: 75 bin Euro
Fenerbahçe: 1 milyon 442.500 Euro
Galatasaray: 3 milyon 500 bin Euro
Göztepe: 120 bin TL
Kardemir Karabükspor: 670 bin Euro + 65 bin TL
Medipol Başakşehir: 2 milyon 221 bin Euro + 804 bin 910 TL
Osmanlıspor: 130 bin Euro 
Teleset Mobilya Akhisarspor: 59 bin TL
Trabzonspor: 1 milyon 296 bin Euro

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

EnGalatasaray EnTeleset Mobilya Akhisarspor İSTANBULDHA Türkiye Futbol Federasyonu TFF TürkTFFMenajerleriTalimatıFutbol SezonundaFederasyonumuzdanTalimatımızınENPARAGALATASARAY SezonGalatasaraySarıKırmızılıEuro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24