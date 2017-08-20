​Türkiye'de lösemi tedavisi gören Kosovalı Manolya'ya anlamlı destek

Enis Tabak / Prizren, 20 Ağustos (DHA) - Türkiye\'de lösemi tedavisi gören 20 yaşındaki Kosovalı Manolya Kabaşi için Prizrenli yardımseverler adete seferberliğe geçti.

Kosova’da lösemi teşhisi konulduktan sonra tedavi olmak için İstanbul’da giden 20 yaşındaki Manolya Kabaşi’nin tedavi masraflarına destek olmak için Prizrenli esnaf yanı sıra kurumlardan da destekler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulduktan sonra Türkiye\'de tedavi gören Manolya Kabaşi\'nin hastalığının tekrarlanması nedeniyle Prizren\'de birçok esnaf kendi imkanlarıyla Manolya\'ya destek için elinden geleni yapıyor.

Tedavi masrafı olarak 250 Bin Euro\'ya ihtiyaç duyan ailesine destek olmak için Prizren\'deki bir berber, tüm gün elde ettiği geliri Manolya\'nın tedavisi için bağışta bulundu. DHA\'ya konuşan Caner Zurnaci, hastalığı nedeniyle saçları kesilen Manolya\'ya biz de bir berber olarak saçını kesen müşterilerimizden toplayacağımız paraları Manolya\'nın tedavisi için ailesine teslim edeceklerini söyledi. Prizren Belediyesi Finans Müdürü Ertan Simitçi de, Prizren Belediyesi olarak 3 Bin Euro tutarında destek bulunduklarını söyledi.

Halen İstanbul\'da tedavisi süren Manolya için Prizren\'deki Şadırvan merkezinde her gün değişik etkinlikler düzenleniyor.

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- Caner ZURNACİ - Berber

- Ertan SİMİTÇİ - Prizren Bld. Finans Müdürü