Türkiye'de kurulan Azeri şirket sayısı Nisan'da azaldı

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Mayıs (DHA) – Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği\'nin (TOBB) verilerine göre, Nisan ayında Türkiye’ye 49 Azerbeycan sermayeli şirketin kaydolduğunu ve bu rakamın geçen sene aynı döneme göre dokuz adet az olduğunu duyurdu.

TOBB raporunda ayrıca Nisan ayında Türkiye’ye kaydolan Azerbeycan şirketlerinin toplam sermayesinin 29.4 milyon lira olduğunu, 2017 Nisan ayında Türkiye’ye kaydolan Azerbeycan’lı şirketlerin toplam sermayesinin ise 17.3 milyon lira olarak hesaplandığı söylendi.

Raporda şöyle denildi: “Nisan ayında toplamda 8,563 adet yabancı şirket Türkiye’ye kaydoldu ve rakamlarda Nisan 2017’ye göre yüzde 33.10 artış görüldü.

“2017 Nisan ayında toplamda 136 Azerbeycan şirketi, genel olarak bakıldığında ise 58,422 adet yabancı şirket Türkiye’ye kaydoldu.

Ocak-Nisan aylarında ise toplam 83 adet Azerbeycan şirketi Türkiye’ye kaydoldu.”