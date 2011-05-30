'Türkiye'de kültürel ve çevresel iflas riski'

T24 - Guardian’da yer alan bir haber-yorumda hükümetin duyurduğu yeni enerji projelerinin kültürel ve çevresel riskleri arttırdığı savunuldu.



İngiliz Guardian gazetesi, bugün Türkiye'deki enerji projelerini eleştirel gözle ele alan bir haber-analize yer verdi.



Gazete hükümetin "cumhuriyetin yüzüncü yılı olan 2023'te Türkiye'yi küresel bir ekonomik güç haline getirmek amacıyla ülkenin tüm büyük nehirlerinde binlerce baraj ve hidroelektrik santrali projesi inşa ettiğini" belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği nükleer santraller ve İstanbul için açıkladığı ‘çılgın proje’ de yazıda yer aldı.



Haberde, Türkiye'de çevrecileri asıl kaygılandıranın Erdoğan'ın suların boşa akmayacağı ve gelecek 12 yılda hidroelektrik potansiyelin yüzde 100 oranında kullanılacağı yönündeki sözlerine dikkat çekildi. Gazete bu süreçte 2023'e dek 4 bin hidroelektrik santral hedefine ulaşılması için özel şirketlere köyleri boşaltmak, özel araziye el koymak, hazineye ait ormanları kesmek ve inşaat kısıtlamalarından azade olmak gibi sıradışı yetkiler verildiğinin altını çizdi.



Ilısu ve Beyhan barajlarına karşı dile getirilen itirazlardan da bahseden yazıda şu satırlara yer verildi:





‘ZENGİN-FAKİR UÇURUMU ARTTI’



"Ilımlı İslamcı AK Parti'nin neo liberal reformlarının ülkeye büyük büyüme oranları getirdiği söylenirken, zengin ve yoksullar arasındaki uçurum çarpıcı şekilde açıldı ve yolsuzluk arttı. Türk hükümeti, 10 yıldır süren büyümeyi devam ettirmek için acele harekete geçmesi gerektiğini söylüyor.”



"Türkiye'nin küresel ekonomik durgunluğa rağmen yüzde 7'lik büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor. Ancak enerji, Anadolu kaplanının zayıf yönü. Türkiye, kendisini Rusya, Orta Asya ve İran'dan Avrupa'ya uzanan gaz hatlarının kavşak noktası haline getirdi. Ancak Türkiye Tahran ve Moskova'nın daha çok insafına kaldı. İran dört yıl önce gazı kesip, İstanbul'da fiyatlar tavan yaptığında bu gerçek görülmüştü."





