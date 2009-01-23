‘Türkiye’de kuduz, sokak köpeği kaynaklı’

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hayvan Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanı Haluk Aşkaroğlu, Türkiye gibi medeni bir ülkenin, hâlâ sokak köpeği kaynaklı kuduz hastalığıyla mücadele etmesinin utanç verici bir durum olduğunu söyledi.



Haluk Aşkaroğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de kuduzla mücadelede belli bir noktaya gelindiğini ve tespit edilen vaka sayısının 2 bin 200'lerden 300'lere düştüğünü belirtti.



Kuduz vakalarına, Türkiye'nin doğu ve batı kısımlarında yoğunluklu olarak rastlandığını ifade eden Aşkaroğlu, şu bilgileri verdi:



"Özellikle Batı Ege'de, kuduz vakalarına sokak köpeklerinde yoğunluklu olarak rastlanırken, 1999'dan sonra tilki kaynaklı vakalarda büyük bir artış gözlendi. 2002 yılından itibaren de hastalığın iç kesimlere doğru yayılmaya başladığını görüyoruz. Yaban hayatındaki kuduz, iç kısımlara doğru yılda 20-40 kilometre ilerliyor."



Gelişmiş ülkelerde kuduzun, yarasa ve tilkilerden evcil hayvanlara, oradan insanlara geçtiğini belirten Aşkaroğlu, şöyle devam etti:



"Ege Bölgesi'nden elde ettiğimiz sonuçlarda, sokak köpeklerinden tilkilere, tilkilerden evcil hayvanlara, tekrar sokak köpeklerine geçen dramatik bir tabloyla karşılıyoruz. Yoğun aşılama yoluyla sokak köpeği kaynaklı kuduzu yok etmemiz lazım. Türkiye gibi medeni bir ülkenin, hala sokak köpeği kaynaklı kuduz hastalığıyla mücadele ediyor olması, utanç verici bir durum."



Bedava kuduz aşısına ilgi yok



Avrupa Birliği’ne (AB) uyumda, serbest dolaşımdan dolayı, hastalıklar da dahil olmak üzere ülkelerin aynı standartlara sahip olması gerektiğini dile getiren Aşkaroğlu, hayvan sağlığının AB'ye uyumda problemli konuların başında geldiğini ve bu nedenle AB fonlarından alınabilecek en yüksek kaynaklı projelerin veterinerlik kaynaklı olduğunu anlattı.



Bu çerçevede AB destekli 13 milyon 250 bin avro bütçeli "Kuduz Hastalığının Kontrolü" projesini uygulamaya soktuklarını belirten Aşkaroğlu, projedeki temel amacın, yoğun aşılamayla hastalıktaki bağışıklığı artırmak ve hastalığı kontrol edebilir düzeye getirmek olduğunu vurguladı.

Projenin ülke genelinde uygulandığını anlatan Aşkaroğlu, şunları kaydetti:



"Yaban hayatında kuduz vakalarının Ege'de, tilkilere, uçakla kilometreye 18 tane düşecek şekilde, aşılı yem atıyoruz. Ayrıca tüm sokak kedi ve köpekleriyle sahipli hayvanların aşılanmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede, ücretsiz aşı dağıtıyoruz. Bu bir takım oyunu. Hastalıkla mücadele, tek taraflı bakanlık veya veteriner teşkilatları tarafından yapılınca eksik kalıyor. Yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri de bu çalışmalara destek olmalı fakat bugüne kadar bedava olmasına rağmen kuduz aşısına gösterilen ilgi, yeterli değil."



Kuduzla mücadelede en temel problemin, hedef popülasyonun bilinmemesi olduğuna dikkati çeken Aşkaroğlu, kedi ve köpek sayısını yüzde 90-95 doğruluk payıyla belirlemeye yönelik çalışma başlatıldığını bildirdi.



(AA)

