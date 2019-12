Türkiye'de krizin etkileşimi dip noktaya gelmiştir

Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'de küresel krizin etkileşimini görecekleri noktanın dip yaptığını, gerek sanayi üretiminde, gerekse kapasite kullanımında dip noktaya gelindiğini bildirdi.



Çağlayan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İcra Komitesi üyeleriyle basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, dış ticaretten sorumlu Devlet Bakanı olarak bu binayı ve ihracatçıları ilk kez ziyaret ettiğini hatırlattı.



Kendisinden önce görev yapan Kürşad Tüzmen'e gerçekleştirdiği başarılı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Çağlayan, TİM'in, ihracatçı birliklerinin Türkiye'nin vazgeçilmez unsurları, ülkenin gerek imajının gerekse ekonomisin öncüleri ve elçileri olduğunu söyledi.



Çağlayan, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü için konulmuş olan 500 milyar dolarlık ihracat hedefinin, iyi organize olabilmeleri, altyapıyı iyi bir şekilde oluşturmaları, sektör sektör, bölüm bölüm zayıf ve güçlü yönleri iyi analiz etmeleri, birlik ve beraberlik içinde olunması ve bürokratik engellerin minimuma indirildiği bir çalışma ortamının sağlanması halinde 2023'ten çok daha önce yakalanacağı kanaatini taşıdığını belirtti.



2010 yılı için 100 milyar dolar olan ihracat hedefinin 2007'de yakalandığını hatırlatan Çağlayan, ihracatın önemine işaret ederek, Türkiye'nin çıkışının ihracatın yapılmasına ve artmasına bağlı olduğunu vurguladı.



İhracatın kompozisyonunun değiştiğini ifade eden Çağlayan, "Türk ihracatçısının elde etmiş olduğu başarı da son derece önemlidir. Bir elinde çantası, bir elinde bilgisayarıyla ülke ülke, kapı kapı gezen, her türlü zorlukla baş eden ihracatçı kardeşlerime, bu dönemde gerek içinde bulunduğumuz küresel krizin daha çabuk atlatılması gerekse Türkiye'nin bu küresel krizi bir fırsata çevirme noktasında çok önemli hedeflerimiz ve çalışmalarımız olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.



Bu küresel krizin yaşanmamış olması halinde 2023 ve 2013 ihracat hedeflerini çok daha öncesinde ve rahat bir şekilde yakalama imkanına sahip olacaklarını belirten Çağlayan, kendisiyle birlikte çalışan tüm bürokrat arkadaşlarının ihracatçıların hizmetinde olacağını söyledi.



Girişimci bilgi sistemi



Zafer Çağlayan Girişimci Bilgi Sistemi'ne değinirken, "İhracatımızla ilgili yeni stratejiler, yeni hedefler, Girişimci Bilgi Sisteminin veri tabanından en azami şekilde faydalanarak yeniden gözden geçirilecektir" dedi.



İhracatla ilgili çalışmalarının devam edeceğini, 24 saat, kapı kapı, gidebilecekleri her noktaya, ulaşabilecekleri her yere ulaşarak pazarların ve ihracatın geliştirilmesi noktasında çok önemli başarılar elde edeceklerine inandıklarını ifade eden Çağlayan, bu ayın sonuna doğru, ihracat stratejilerinin, ortak akıl toplantılarının bir platformda toplanması ve gelecekle ilgili planların ve sektörlerin analizinin yer aldığı bir çalışma içinde olacaklarını bildirdi.



Söz konusu çalışmanın önümüzdeki dönemde ihracatla ilgili stratejilerine olumlu bir hava katacağını dile getiren Çağlayan, bugün öğleden sonra 59 ihracatçı birliğinin başkanlarıyla bir araya geleceklerini, bundan sonra da bütün çalışmaları birlikte ve kamu-özel sektör diyaloğunun daha geliştirilmiş şekliyle yapılacağını kaydetti.



Sanayi üretim endeksi



Devlet Bakanı Çağlayan, Sanayi ve Ticaret Bakanı iken, 20-25 gün önce, "Türkiye'de küresel krizin etkileşimini görecekleri noktanın kendisine göre dip yaptığını" söylediğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gerek sanayi üretiminde gerekse kapasite kullanımında dip noktaya gelmiştir. İnşallah bu dip noktadan artık çıkışın olacağı bir noktaya doğru yönleneceğiz. Bunu söylerken, hemen yarın, bundan 1-2 yıl önceki ekonomik aktiviteye kavuşacağız anlamında söylemiyorum. Ama en azından görebileceği en kötü noktaları görmüştür. Bu noktadan artık bir süre içinde sıfır noktasına, daha sonra da eski günlere dönebileceğimiz bir programla, yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istiyorum.



Sanayi Üretim Endeksi yine düşük olmakla beraber, bir önceki aya göre iyileşme noktasına geldi. Bugün açıklanmış olan mart ayıyla ilgili Sanayi Üretim Endeksi, en azından şubata göre yüzde 13,4'lük bir puan artışını gösteriyor."



İstihdama değinerek özellikle aralık, ocak ve şubat aylarının gerek mevsimsel, gerekse küresel krizin etkileri noktasında en fazla etkilendiği zaman olduğunu vurgulayan Çağlayan, "İşsizlik rakamıyla ilgili belki şubat ayı verileri açıklandığı zaman da yine ocak ayı verilerine yakın bir rakamla karşılaşacağız. İnanıyorum ki mart, nisanla beraber orada da negatife gidiş, en azından bu şekilde dip yapıp orada da bir geriye dönüş olacaktır" diyekonuştu.



Bazı sektörlerdeki ÖTV ve KDV indirimlerinin yansımalarını nisan ayı rakamlarında daha verimli göreceklerini dile getiren Çağlayan, "Bana göre dip noktası görülmüştür. Dip noktasından çıkış ve dönüş başlamıştır" dedi.