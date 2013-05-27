Türkiye'de kolesterol sınırı artıyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kenan Ömürlü, kolesterolün beyin, sinir, kalp, bağırsak, kas ve karaciğerde yaygın bulunduğunu ve böbrek üstü beziyle yumurtalık ve hormonların yapımında kullanıldığını anlattı.

Ömürlü, kalp damar sağlığı için faydalı kolesterolün 40mg/dl'den fazla, zararlı kolesterolün ise 100mg/dl'den az olması gerektiğini vurgulayarak, "Ülkemizde 9-10 milyon kişinin kolesterol değerleri, sınır değerlerinin üstündedir. Ne yazık ki kalıtsal olarak ülkemizde faydalı kolesterol de düşüktür. Neredeyse erkeklerin yüzde 70'inde, kadınların ise yüzde 40'ında durum böyledir" diye konuştu.

Kan kolesterol düzeyini etkileyen çok sayıda faktör bulunduğuna işaret eden Ömürlü, genetik faktörler, beslenme şekli, yaşam tarzı, yaş, şeker hastalığı, sigara, stres, troid, böbrek hastalıkları ve aşırı kilonun çok etkili olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ömürlü, "Haftada 200 gr fındık-ceviz faydalı kolesterolü yükseltip, zararlı kolesterolü düşürür. Ton balığı, kepek, çavdar ekmeği, taze meyve faydalıyken, sucuk, salam, tereyağı ile yapılmış pasta, kekler, çikolata, cips, patates kızartması zararlıdır. Mayonez, dondurma, baklava, kremalı pastalar ve kümes hayvanlarının derisinden kaçınılmalıdır. Haftada en az 3 kez, ideali 5 kez 30-45 dakika yürüyüş, yüzme, bisiklete binme gibi sporlar yapılmalıdır. Alkol tüketimi sınırlanmalıdır" diye konuştu.

Ömürlü, kolesterolün beyni besleyen boyun damarlarında birikmeye, felç, konuşma bozukluğu, dengesiz yürüme gibi nörolojik rahatsızlıklara da neden olduğunu dile getirerek, "Kolesteroldeki sorun, böbrek damarlarında birikerek hipertansiyon ve böbrek yetmezliğine yol açar. Bağırsak damarlarında birikerek bağırsak nekrozları ve karın ağrılarına; göz damarlarında toplandığında körlüğe, görme bozukluğuna, bacak damarlarında biriktiğinde ise yürürken, bacak, baldır ağrıları hatta kangrenlere neden yol açar" bilgisini verdi.