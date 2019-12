Türkiye'de kirliliğe her yıl 20 bin kurban

Kamu kurumları halka bedava zehirli kömür dağıtırken Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki ölümlerin yüzde 10'unun hava kirliliğinden kaynaklandığını açıkladı.



Analiz: Eyüp Erdoğan



Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri, hava kirliliğine bağlı ölümlerde çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. WHO verilerine göre; dünyada bir yılda iç mekan kirliliği nedeni ile 1 milyon 497 bin kişi, dış mekan kirliliği nedeniyle ise 865 bin kişi olmak üzere toplam 2 milyon 362 bin kişi hava kirliliğine bağlı olarak ölüyor. Yani dünyadaki yaklaşık 50 milyon ölümün yüzde 4-5'ine hava kirliliği neden oluyor.



Her yıl 21 bin kişi ölüyor



Verilere göre, Türkiye'de ise bir yılda hava kirliliği'nden 21 bin 300 kişi ölüyor. Türkiye'de bir yılda yaşamını kaybeden yaklaşık 240 bin kişinin yüzde 10'u hava kirliliğine bağlı olarak hayatını kaybediyor.



Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göreyse, Ankara’da halka bedava dağıtılan kömürler dünyanın en yüksek kükürt ve arsenik oranına sahip. Ankara'daki kömür araştırmasında alınan numunelerde kükürt oranı bin 35 çıktı. Oysa Avrupa Birliği standartlarına göre olması gereken değer binde 9. Türkiye standartları, kömürdeki kükürt oranının binde 20'den fazla olmaması gerektiğini söylüyor.



ODTÜ’nün ikinci testi ise bedava dağıtılan kömürün içerisindeki arsenikle ilgili. Ölçümlere göre bu rakam 543 ppm. Oysa; dünya genelinde kömürler üzerinde yapılan araştırmalarda gözlenen en yüksek değer 415. Yani bu değerin üzerine çıkmış kömür yok.



Kalp ve akciğer hastalıkları yapıyor



Araştırmayı yapan uzmanlar, kömürlerdeki değerlerin kısa vadede kalp, akciğer ve solunum yollarında hastalıklara sebep olacağını öngörüyor.



Çevre uzmanları da ODTÜ’nün açıklamasını destekliyor: Seçim öncesi dağıtılan kömürler hava kirliliğini artıran en önemli faktörlerden biri.



Çin ilk sırada



Hava kirliliğine bağlı ölümler açısından dünya ülkeleri arasında sıralama yapıldığında ise kalabalık nüfusu ile ilk sıraya Çin yerleşiyor. Hava kirliliğinden ölümlerde 656 bin 300 kişi ile birinci sırada Çin, 527 bin 700 kişi ile ikinci sırada Hindistan, 99 bin 400 ölüm ile Pakistan üçüncü sırada geliyor. Türkiye ise yıllık 21 bin 300 kişinin hava kirliliğinden ölümü 14'üncü sırada yer alıyor. Bin kişide hava kirliliğine bağlı ölüm oranları sıralaması yapıldığında ise; binde 1.805 ile Angola birinci sırada, binde 1.790 kişi ölümü ile Burkina Faso ikinci sırada, binde 1.394 kişilik ölüm ile Mali üçüncü sırada yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerinde hava kirliliğinden sıralamasında Türkiye dünyada 15'inci sırada yer alıyor.



6 milyon ton bedava kömür dağıtıldı



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, geçin yıl yaptığı açıklamada AKP hükümetinin göreve geldiğinden bu yana 6 milyon 761 bin ton bedava kömür dağıttığını açıklamıştı. Yazıcı, 2008 yılı eylül ayı sonu itibariyle 932 bin ton ücretsiz kömür yardımı yaptıklarını söylemişti.



Önümüzdeki günlerde Türkiye, WHO’nun ölüm listesini daha da üst sıralardan zorlayacak gibi görünüyor.