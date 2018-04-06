Türkiye'de keşfedilen 'haslale' literatüre girdi

Muğla'nın Fethiye İlçesi'inde halk arasında 'ters lale' olarak da bilinen 'fritillaria' cinsine ait yeni bir tür keşfedildi.

Fethiye'de iki gezginin doğa yürüyüşü sırasında fark ettiği çiçekler üzerinde yürütülen bilimsel çalışma sonucu bunun halk arasında 'ters lale' olarak da bilinen 'fritillaria' cinsine ait yeni bir tür olduğu belirlendi.

Eczacı Rıfat Özdemir ve İngilizce öğretmeni Bülent Elmas, Fethiye sınırları içerisindeki 1650 rakımlı Akdağ mevkisinde çıktıkları dağ gezisinde Kastabara (Deliklitaş) antik kalıntıları yakınlarında daha önce görmedikleri ters laleye rastladı.

Geçmişte de iki yeni bitki türünün bulunması konusunda çalışma yapan iki doğasever, buldukları bitkinin de yeni bir tür olduğunu düşünerek Ege Üniversitesi (EÜ) Botanik Bahçesi ve Herbaryum Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurdu.



Konunun uzmanı Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehtap Tekşen ile gezginlerin çiçeği bulduğu araziye giden ve yerinde inceleme yapan bilim insanları, bunun halk arasında "ters lale" olarak bilinen "fritillaria" cinsine mensup yeni bir tür olduğunu saptadı.

Keşifçilerin soyadlarına atfen "fritillaria ozdemir-elmasii" adı verilen yeni bitki türü, Türkçe olarak ise "haslale" olarak kayıt yapıldı.

Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde rastlanan ve sarı, kırımızı, mor, pembe gibi renklerde olan ters lalerin "fritillaria ozdemir-elmasii" adı verilen tür ile Türkiye'deki tür sayısının 44'e yükseldiği belirtildi. 44 türün 21'inin Türkiye'ye has endemik bitkiler olduğu kaydedildi.