T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Türkiye'de karikatüristlere hapis cezası

Haftalık mizah dergisi Penguen'in iki çizeri hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla açılan davada karar açıklandı.

25 Mart 2015 14:39


İstanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Penguen'in çalışanları Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan yargılanıyordu.

Karikatüristler hakkında derginin 21 Ağustos 2014 tarihli kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla dava açılmıştı.

'Erdoğan'a eşcinsel işareti yaptı'

Karikatürde Erdoğan’ı karşılayan bir yetkilinin baş parmak ve işaret parmağıyla eşcinseli simgeleyen işareti yapıyor ve "Hayırlı olsun efendim, köşke hoşgeldiniz" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna karşılık olarak, "Böyle kuru kuru olur mu yaaa, en azından bir gasteci kesseydik!" diyor.

Mahkeme, karikatürle Erdoğan'a hakaret edildiği hükmüne vardı.

Sanıklara önce hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra hapsi adli para cezasına çevirdi.

80'den fazla hakaret davası açtı

Ayrıca çizer Bahadır Baruter hakkında savcıyla ilgili beyanı nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Baruter, "Suçlayan şahsın şuur altından nasıl bir ifade yarattığı aşikardır. Savcının bu şikayeti değerlendirerek bu sürece yol açması, savcı beyin şuur altından da şüphe etmeme neden oluyor" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Barosu'nun verilerine göre Erdoğan geçen yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana 80'den fazla kişi hakkında hakaret davası açtı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

HaftalıkPenguenCumhurbaşkanı ErdoğanAsliye Ceza MahkemesiBahadır BaruterAydoğanAğustosCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanErdoğanBarosuCumhurbaşkanıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24