Türkiye'de karikatüristlere hapis cezası



İstanbul 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Penguen'in çalışanları Bahadır Baruter ve Özer Aydoğan yargılanıyordu.

Karikatüristler hakkında derginin 21 Ağustos 2014 tarihli kapağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret edildiği iddiasıyla dava açılmıştı.

'Erdoğan'a eşcinsel işareti yaptı'

Karikatürde Erdoğan’ı karşılayan bir yetkilinin baş parmak ve işaret parmağıyla eşcinseli simgeleyen işareti yapıyor ve "Hayırlı olsun efendim, köşke hoşgeldiniz" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna karşılık olarak, "Böyle kuru kuru olur mu yaaa, en azından bir gasteci kesseydik!" diyor.

Mahkeme, karikatürle Erdoğan'a hakaret edildiği hükmüne vardı.

Sanıklara önce hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti daha sonra hapsi adli para cezasına çevirdi.

80'den fazla hakaret davası açtı

Ayrıca çizer Bahadır Baruter hakkında savcıyla ilgili beyanı nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Baruter, "Suçlayan şahsın şuur altından nasıl bir ifade yarattığı aşikardır. Savcının bu şikayeti değerlendirerek bu sürece yol açması, savcı beyin şuur altından da şüphe etmeme neden oluyor" ifadesini kullanmıştı.

İstanbul Barosu'nun verilerine göre Erdoğan geçen yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanı seçilmesinden bu yana 80'den fazla kişi hakkında hakaret davası açtı.