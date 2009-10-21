Türkiye'de kardeşlerimiz iktidar

Kürtlerin bağımsız devleti olmalı

Yeni liderler çok çapsız ve başarısız

’Avrupa gelecekte Müslüman olacaktır’

İki ülke arasında hiçbir problem yok. Bizim için önemli olan müşterek tarihimiz ve Türkiye’deki İslam. Biz Türkiye’yle birlikte Kıbrıs’ta savaştık. Oradaki Türklere destek verdik. Libya’da da Türk şirketlerine kapılarımızı sonuna kadar açtık. Libya’daki kalkınmada Türk şirketlerine aslan payını verdik. Biz halen bu prensiplerimize bağlıyız. Şimdi ülkenizde İslami bir ortam bulunuyor. Kardeşlerimiz ve arkadaşlarımız şimdi Türkiye’de iktidardalar.Kürtler konusunda benim ilkesel bir tutumum var. Bunun Türkiye’yle bir ilgisi yok. Kürtler Ortadoğu’da Irak, Suriye gibi Arap ülkelerinde, Türkiye’de ve İran’da yaşıyorlar. Ben önünde sonunda tüm Kürtlerin demokratik haklarına sahip olmaları ve hatta bağımsız bir devletleri olması gerektiğine inanıyorum. Kürtler Libya’da yaşıyor olsaydı da bu düşüncelerim değişmezdi.NATO önceleri Amerika’nın oyuncağıydı. O yüzden Türkiye’nin NATO’da olmasına karşıydık. Şimdi daha farklı dengeler var. Türkiye NATO’da olduğundan dolayı NATO ne yüzde 100 Amerikalıdır, ne de yüzde 100 Avrupalıdır. En azından bizden birinin, bir dostumuzun, bir din kardeşimizin NATO’da bulunduğunu biliriz. Bu bizim çıkarımızadır.Orada tek bir demokratik devlet olmalı.Evet, tek. Gerisi boş laf. Şu anda aslında zaten kendileri tek devlet. Tek gerekli olan yurtlarından kovulan Filistinlilerin geri dönmesi ve güvenlikleri için kitle imha silahlarının yok edilmesi. Bu yolla İsrail’i ve Filistin’i içine alan demokratik bir ülke kurulmalı.Çok huzurlu değilim. Çünkü ben şu anda yaşanan sıkıntıların çoğunun liderlere bağlı olduğunu düşünüyorum. Bunu çok net görebiliyorum. Ben, Tito, Abdülnasır, De Gaulle ya da Mao Zedong ile aynı çağda yaşadım. Bunların hepsi dünya sistemindeki boşlukları dolduran önemli liderlerdi. Şimdi baktığınızda bu liderler yok. Onların yerini almaya çalışan yeni liderler çapsız ve başarısız. Yani, bugün dünyada liderler açısından bir boşluk, bir yetersizlik var. Şu anda yaşadığımız sorunların temelinde de bence bu yatıyor. Bu yüzden huzursuzum.Biz, Libya’daki devrimin 40. yılında yapılan ziyaretleri ve yakınlaşmaları memnuniyetle karşıladık. Buradaki 40. yıl törenlerine başbakanınızın ve cumhurbaşkanınızın da katılmasını arzu ederdik. Ayrıca, ben Türkiye’yi ziyaret etmeyi çok istiyorum, inşallah yakında bu da gerçekleşir.Türkiye şimdi yeni bir dış politika yaklaşımı uygulamaya, bölgesel bir güç olmaya ve bunun için de her bölgede; hatta Afrika’da bile aktif olmaya çalışıyor.Ben diplomatik açıdan Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) içinde olmasını temenni ederim. Çünkü Türkiye’nin AB’nin bir parçası olması, Araplar, Müslümanlar ve Akdenizliler olarak bizim çıkarımıza. Böyle bir durumda biz daha da güçleniriz, orada bir süngü başımız, bir köprümüz olur. Çünkü Türkiye AB’ye üye olduğunda AB yüzde 100 Hıristiyan, beyaz ve Batılı olmaktan çıkar. Türkiye’nin yanında Bosna, Arnavutluk da üye olacağından AB’nin içinde İslami gruplar oluşacak. Bu nedenle Avrupa, eskisi gibi emperyalist, beyaz, Hıristiyan Avrupa olamayacak. Bence Avrupa ileride Müslüman olacak. Hıristiyanlar ise Avrupa’da azınlık kalacak.