Türkiye'de kanserli hasta sayısı artıyor

Güneydoğu ve Doğu Avrupa Onkoloji Araştırma Grubu Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Uğur Yılmaz, Türkiye'deki kanser hastası sayısının gelişmiş ülkelere göre daha düşük olduğunu ancak son 10 yılda artış gösterdiğini söyledi.



Aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı olan Prof. Dr. Yılmaz, 2 yıl önce Güneydoğu ve Doğu Avrupa Onkoloji Araştırma Grubu'nu oluşturduklarını, kanserli hastalara daha iyi nasıl hizmet verilebileceği konusunun 14 ülkenin temsilcisiyle masaya yatırıldığını belirtti.



Onkolojide uluslarası işbirliği



Hırvatistan merkezli araştırma grubunun son olarak 17-18 Ekimde Budapeşte'de bir araya geldiğini ve onkoloji hastalarına daha iyi hizmet verebilmek için 10 maddenin altına imza attıklarını dile getiren Prof. Dr. Yılmaz, şöyle konuştu:



“Ülkeler arasındaki onkoloji hastalarına müdahale, yeni yöntemler gibi çalışmaları paylaşmak amacıyla bu grubu oluşturduk. Hastaların daha iyi tedavi hizmeti alabilmesi için böyle bir bildiri hazırlayıp imzaladık. Özellikle hastaların teknolojik gelişmelerle ilgili yeni tedavi imkanlarına daha çabuk kavuşabilmesi ve herkesin eşit hizmet alabilmesi amaçlı maddeleri kabul ettik. Kanser araştırmaları hep ABD ve Avrupa toplumunun gelişmiş ülkeleri merkezli. Bunu biraz daha bizim gibi ülkelere kaydırmayı amaçlıyoruz. Bunu başarabilirsek yeni ilaçlara daha çabuk erişilebilir.”



Söz konusu gruba başta Türkiye olmak üzere Rusya, Polonya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Bosna Hersek, Macaristan gibi toplam 14 ülkenin üye olduğunu söyleyen Yılmaz, buradaki çalışmaların iyi modellerin ülkeye ulaşmasını sağlaması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.



Türkiye'deki kanser vakaları



Kanser tedavisinde Türkiye'nin hekime ve ilaca ulaşma konusunda diğer ülkelere göre daha şanslı olduğunu belirten Yılmaz, ülkedeki kanserli hasta sayısının resmi olarak bilinmediğini ifade etti.



Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:



“Türkiye'de kanser hastası sayısı gelişmiş ülkelere daha düşük. Bunun nedenlerinden biri, toplumumuzdaki yaşam süresi azlığı. Fakat son 10 yılın rakamlarına bakılırsa Türkiye'deki kanserli hasta sayısında artış olduğu ve rakamların batılı ülkelerin rakamlarına yaklaştığı görülür. Kanserle mücadele konusunda Türkiye olumlu yolda. Bu hastalıkla ilgili uzman doktor sayısı artıyor, radyoterapi cihazları fazlalaşıyor.



Tedavi açısından Türkiye ile yurt dışının farkı yok. Fransa'da, Almanya'da kanser hastası ne tarz bir hizmet alacaksa Türkiye'de de bunu alabiliyor.”