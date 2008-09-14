Türkiye’de kadınlarda obezite daha fazla

Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor

Ege Üniversitesi'nde obezite okulu açıldı

VKV Amerikan Hastanesi’nden Dr. Tahir Haytoğlu, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada, önümüzdeki 10-20 yıl içinde obezite nedeniyle ortaya çıkan diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının daha çok görüleceğini belirtti.Dr. Haytoğlu, “Türkiye’de 20 yaş üstü erişkinlerin yüzde 20-25’inde obezite mevcut. Fazla kilolular da eklendiğinde toplumun yüzde 40-45’inin kronik hastalıklar açısından risk altında olduğu görülebilir” dedi.Türkiye’de kadınlarda obezitenin erkeklere oranla 1.5-2 misli daha fazla görüldüğünü, önümüzdeki 10-20 yıl içinde diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarının daha çok görüleceğine işaret eden Haytoğlu, “İnsanlar en üretken çağlarında ya ölecek ya da bu kronik hastalıklarla mücadele etmek için ilaç kullanmak zorunda kalacak. İnsanların beslenme ve yaşam tarzı konusunda erken yaşta bilinçlenmesi ve sağlıklı seçimler yapması, bunu da talep etmesi gerekir” dedi.