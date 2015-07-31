Türkiye'de kadınlar, erkeklerden 1,3 milyon daha fazla

Birleşmiş Milletler’in yayınladığı Dünya Nüfus Beklentisi raporunun 2015 güncellemesinde, Türkiye’deki kadınların sayısının erkeklere göre 1.3 milyon daha fazla olduğu belirtildi.

Buna göre Türkiye’de 38.6 milyon erkek, 39.9 milyon kadın var. Raporda 7,3 milyar olarak gösterilen dünya nüfusunda ise durum Türkiye’dekinden farklı. Dünya geneline bakıldığında erkek sayısısı kadın sayısına göre 65 milyon fazla.

Öte yandan dünya nüfusunun 2030’da 8,5 milyar, 2050’de 9,7 milyar, 2100’de ise 11,2 milyara ulaşması bekleniyor. Hürriyet'te yer alan habere göre 78.6 milyon olan Türkiye nüfusu da 2030’da 87.7 milyon’a, 2050’de 95.8 milyona yükselecek. Ancak daha sonraki yıllarda bu yükseliş duracak ve hatta gerileyecek. 2100 yılında Türkiye’nin nüfusunun 87.9 milyona ineceği tahmin ediliyor.