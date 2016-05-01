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Türkiye'de kaçırılan İsrailli öğrenciler serbest

Ermenistan'da okuyan öğrencilerin Türkiye'ye altın almak için geldiği belirtildi

01 Mayıs 2016 15:19

Türkiye'de geçen hafta kaçırıldığı belirtilen İsrailli iki öğrencinin, dün gece fidye karşılığında serbest bırakıldığı bildirildi.

Jerusalem Post'un haberine göre, Ermenistan'da tıp okuyan Arap asıllı Saleh Mohammed Katnani ve Saher Ibrahim Katnani adlı öğrenciler, Perşembe günü altın satın almak için geldikleri Türkiye'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Bu kişilerin, İsrailli gençlerin Bedevi kenti Rahat'ta yaşayan ailelerinden fidye istediği belirtildi. Haberlere göre, talep ettikleri para ödenmezse gençleri terör örgütü IŞİD'e satacaklarını söyleyen fidyeciler, önce 170 bin dolar istediler, daha sonra ise 30 bin doları kabul ettiler.

Jerusalem Post, gençlerin serbest bırakıldıktan sonra Mersin'deki bir polis merkezine götürüldüğünü ve burada İsrail konsolosluğundan temsilcilerle görüştürüldüklerini bildirdi.

Maariv gazetesi, ailelerin olaydan üç gündür haberdar olduklarını ve İsrail Dışişleri Bakanlığı ile İsrail polisinin konu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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