Türkiye'de kaç seks işçisi var?

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Akbay, Türkiye’deki fuhuş sektörü ile ilgili çarpıcı veriler paylaştı. “Türkiye’de güncel seks çalışanı sayısının 150 bini aşmış olabilir. Toplam tescilli seks işçilerinin sayısı 15 bin, vesika bekleyen hayat kadını sayısı 30 bin ve hayat kadınlarının yaş ortalaması 15-40 arasında tahmin edilmekte” diyen Akbay, Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'na şunları söyledi:

"Genelev olan illerde, toplam kayıtlı kadın sayısı 2 bin 661 olarak belirlenmiş. Fakat, Ankara Ticaret Odası’nın 2004 tarihli bir raporuna göre, toplam hayat kadını sayısı 100 bin. Faaliyet gösteren 56 genelevdeki 3 bin kayıtlı kadının dışında, toplam tescilli seks işçilerinin sayısı 15 bin, vesika bekleyen hayat kadını sayısı 30 bin ve hayat kadınlarının yaş ortalaması 15-40 arasında tahmin edilmekte. Ama rakamlar 12 yıl öncesine ait. 2004’ten sonrası için yapılmış ciddi çalışma yok. Dünya genelinde, 42 milyonun üzerinde seks işçisi olduğu söyleniyor. Basit bir hesapla, Türkiye’nin dünya nüfusuna oranına bakarak, Türkiye’de güncel seks çalışanı sayısının 150 bini aşmış olabilir. Yani, kayıtlı bir işçi başına 9 kayıtsız kişi, seks sektöründe çalışıyor gibi görünüyor."

Medyadan izliyoruz

"Zorla fuhuşa sürüklenen kurbanların öykülerini medyadaki ‘reality show’lardan izliyoruz. Fuhuşa itilen kızlar neredeyse 13-14 yaş alt sınırında."

Göçmelerin durumu daha beter

"Suriyeli göçmenlerin içinde bulundukları kötü koşullar sebebiyle fuhuşa alet olmaları korkulan bir diğer gerçek. Göçmen seks işçilerinin durumu, yerlilerden çok daha kötü ve sorun şimdilik askıda. Yine kurtuluş bireyin kendi bilincinde."

Yasak sorunu çözmez

"Bugüne kadar yasaklar fuhuşu bitirmeyi başaramamıştır. Yasaklar ve hatta yasalar, kağıt üstünde."

Kayıtsız

"Ankara’da geçtiğimiz yıllarda Kale civarı, Bentderesi bölgesindeki genelevler yıkıldı. Buralarda çalışanların hepsi şimdi internette, sosyal medyada, kadını da, erkeği de, eşcinseli de, travestisi de. Neredeyse, hepsi kayıtsız, güvencesiz ve risk altında."

Mikro kesiti

"Genelevler, fuhuş piyasasının yüzde 2’sinden bile az bir oranı temsil ediyor. Genelev kadınları, sözüm ona düzenli sağlık kontrollerinden geçiyor. Hayat kadını için de belki bir sığınak. Sokaklarda fuhuş yapanlarla, eskortların, telekızların ve internetten seks satanların, yaşam ve sağlık güvencesi yok. Genelevler sektörün görünen mikro kesiti."