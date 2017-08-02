Türkiye'de kaç kütüphane var? Kaç kişi yararlanıyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2016 yılı 'Kütüphane İstatistikleri'ne göre Türkiye'de 2016 yılı itibariyle toplam 28 bin 970 kütüphane mevcut.

TÜİK 2016 yılı Kütüphane İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 2016 yılında 1 milli kütüphane, 1 137 halk kütüphanesi, 552 üniversite kütüphanesi ve 27 bin 280 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 970 kütüphane mevcut. Milli Kütüphane kayıtlı üye sayısı 26 bin 996, halk kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 1 milyon 697 bin 90 ve üniversite kütüphanesi kayıtlı üye sayısı 3 milyon 810 bin 634 oldu.

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı 1 milyon 298 bin 952 oldu

Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 3 artarak 1 milyon 298 bin 952 oldu. Milli Kütüphanedeki diğer materyal sayısı ise yüzde 5,3 artarak 155 bin 622 oldu.

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı yüzde 21,4 arttı

Milli Kütüphaneden yararlananların sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 21,4 artarak, 636 bin 488 oldu. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise yüzde 25,5 azalarak 26 bin 996 oldu.

Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 4 arttı

Halk kütüphanelerinin sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 0,6 artarak 1 137 oldu. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 18 milyon 828 bin 188‘e ulaştı.

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 24,1 arttı

Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 24,1 artarak 1 milyon 697 bin 90 oldu. Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 1,1 azalarak 23 milyon 266 bin 599 oldu. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre 2,7 azaldı.

Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı yüzde 0,1 azaldı

Üniversite kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 0,5 azalarak 552 oldu. Üniversite kütüphanelerindeki kitap sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 0,1 azalarak 15 milyon 236 bin 013 oldu. Bu kütüphanelerde kayıtlı üye sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 0,3 azalarak 3 milyon 810 bin 634 oldu.

Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı yüzde 2 azaldı

Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 2 azalarak 27 bin 280 oldu. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı, 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 15,2 azalarak 27 milyon 430 bin 168 oldu.