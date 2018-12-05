Türkiye'de kaç kişi Instagram kullanıyor?

2018’de Avrupa’nın en hızlı büyüyen sosyal ağları arasında yer alan Instagram'ı 1 milyar aktif kişi kullanıyor. ABD Instagram kullanımında ayda 121 milyon kullanıcıyla ilk sırada yer alırken Türkiye 37 milyon kişiyle beşinci.

Almanya merkezli istatistik portalı Statista’nın Ekim 2018 itibariyle hazırladığı verilere göre dünyanın en büyük Instagram kitlesine sahip olan ülkeleri belirlendi.

Listede ABD aylık 121 milyon aktif kullanıcıyla başı çekti. Onu aylık 71 milyon kullanıcıyla Brezilya takip ederken üçüncü sırayı da 64 milyon kullanıcıyla Hindistan aldı. Türkiyede ise nüfusun yaklaşık yüzde 45’i yani 37 milyon kullanıcı sosyal paylaşım uygulamasını kullanıyor.

Ekim 2018 itibariyle ülkelerin aktif Instagram kullanıcı sayıları şöyle:

1- ABD - 121 milyon kişi

2- Hindistan - 71 milyon kişi

3- Brezilya - 64 milyon kişi

4- Endonezya - 59 milyon kişi

5 - Türkiye - 37 milyon kişi

6- Rusya - 32 milyon kişi

7- Japonya - 25 milyon kişi

8- İran - 24 milyon kişi

9 - Birleşik Krallık - 23 milyon kişi

10- Meksika - 21.9 milyon kişi