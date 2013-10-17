'Türkiye'de 100 binin üzerinde modern köle var'

Küresel Kölelik Endeksi'ne göre dünya çapında yaklaşık 30 milyon insan köle koşullarında yaşıyor. Türkiye'de 110 ila 130 bin arasında kişi köle durumunda.

162 ülkeyi kapsayan kölecilik endeksinde en ön sırada köle statüsünün babadan oğula geçtiği bir geleneğin hale süregeldiği Moritanya var. Nüfusuna göre köle statüsündeki insanları karşılaştıran endekste Haiti ikinci, Pakistan ise üçüncü sıraya oturuyor.

Türkiye listede 90'ıncı sırada

Walk Free Foundation (Özgür Yürü Vakfı) tarafından ilk kez hazırlanan kölecilik endeksine göre, Türkiye'de 110 ila 130 bin arasında kişi köle durumunda.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, endeksi hazırlayanlar modern köleciliğin zorla evlendirmeleri, bir insanı borçlandırarak kendine bağlamayı ve insan ticaretini de kapsadığını söylüyor. Sayı olarak en fazla kölenin bulunduğu ülke 14 milyon kişi ile Hindistan olarak belirlenmiş. Fakat endeks genel nüfusa kıyasla köle oranını ölçtüğü için Hindistan listede 4'üncü ülke olarak beliriyor.

Birinci sıradaki Batı Afrika ülkesi Moritanya'da köleler nüfusun yüzde 4'üne denk düşüyor.

Avustralya merkezli Walk Free Fondation'ın modern kölelik tanımı daha geniş olduğundan toplam 29 milyon 8 yüz bin kişi olarak yayımladığı küresel rakam bundan önceki tahminlerin üzerinde.

Bundan önce Uluslararası Çalışma Örgütü köle statüsünde 21 milyon insanın yaşadığını açıklamıştı.