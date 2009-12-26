'Türkiye'de Japonya Yılı' başlıyor.

T24 - Japonya ve Türkiye dostluğunun 120. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirilecek olan ‘2010 Türkiye’de Japonya Yılı’, 4 Ocak’ta Ankara’da Noh Tiyatrosu’nun gösterisiyle başlayacak.

Radikal gazetesinin haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ve Japonya Büyükelçisi Nobuaki Tanaka’nın dün bir basın toplantısıyla tanıttığı etkinlikler, Türkiye’nin farklı illerinde gerçekleşecek. Ankara’daki Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi’nde düzenlenecek resmi açılış töreninin ardından Mayıs 2010’da İstanbul’da ‘Japon-Türk Dostluğunu Kutlama Töreni’, Temmuz 2010’da ‘Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi açılış töreni’ yapılacak ve yıl boyunca düzenlenecek etkinlikler Konya, Kayseri, Mersin gibi illere yayılacak.



Türkiye’de yaşayan Japon oyuncu Ayumi Takano ve geçtiğimiz yıl Türkiye’yi Eurovision’da temsil eden Hadise, iki ülke arasına ‘Dostluk Elçileri’ olarak görev yapacaklar. Japon-Türk dostluk ve işbirliği vakıf ve derneklerinin de katılımıyla yürütülen projenin başkanı Toyota Motor Corporation’ın Başkanı Fujio Cho. Ertuğrul Firkateyni’nin 1890 yılında Japonya’yı ziyareti ve dönüşü sırasında batması Türk Japon ilişkilerinin başlangıcı sayılıyor.