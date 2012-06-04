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Kültür-Sanat

'Türkiye'de ırkçı, ayrımcı deyimler sözlüğü'

'Dağdan inme yörük, ne erik bilir ne koruk.': Yörükleri aşağılama amacı güden ırkçı bir deyiş.''

04 Haziran 2012 21:30

ABD'de Clark Universitesi'nde Tarih bölümünde doktora yapmakta olan Ümit Kurt ve Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde doktora çalışmalarını yürüten Ahmet Özcan, ''Türkiye'de Irkçı, Ayrımcı Deyimler Sözlüğü'' adında bir blog kurdu.

 
Kurt ve  Özcan kurdukları bu blog'da adından da anlaşıldığı üzere Türkiye'de dilimize yerleşmiş,  yabancı düşmanlığı, ırkçı ve ayrımcı unsurlar içeren deyimleri ve deyişleri bir araya getirdi,
 
 
İşte blog'da yer alan bazı deyimler ve deyişler:
 
"Afyon'un kaymağı, Konya'nın manyağı": Konyalılara yönelik ayrımcı bir deyiş.
 
"Arnavut inadı": Mantık sınırlarını aşan, aşırılaşan inat türünü ifade etmek için kullanılan ırkçı bir deyim. (Osmanlı Devleti döneminde aynı deyiş, "Arnavud-ı anud" şeklinde ifade ediliyordu.)
 
"Arnavut'a sormuşlar: 'Cehenneme gider misin?' diye, 'Aylık kaç?' demiş."(1): Arnavutların para için her şeyi yapabileceklerini savunan ırkçı bir deyiş. Bu deyişin farklı bir versiyonu da şu şekildedir: "-Cehenneme kira ver. - Paradan haber ver."
 
"Dağdan inme yörük, ne erik bilir ne koruk."(2): Yörükleri aşağılama amacı güden ırkçı bir deyiş.
 
 
 

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