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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de internet 'özgür değil'

Freedom House’un, internet özgürlüğüyle ilgili raporuna göre Türkiye geriye gidiyor

28 Haziran 2017 01:58

İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü konularında faaliyet yürüten “Freedom House” araştırma enstitüsü ve düşünce kuruluşu, internet özgürlüğüyle ilgili raporunu yayımladı. Dünyadaki internet özgürlüğünü çok boyutlu biçimde ölçen kapsamlı raporda, Türkiye’nin notu düştü. Rapora göre, 100 puan üzerinden yapılan derecelendirmede, Türkiye’nin puanı 61 oldu. Türkiye, bir önceki rapora kıyasla 3 puanlık bir düşüş gösterdi.

Türkiye’deki internet özgürlüğü, 2015 raporunda “kısmen özgür”, sonraki yıl ise “özgür değil” kategorisinde gruplandırılmıştı. Bu duruma göre Türkiye; Mısır, Gambiya, Myanmar, İran, Çin gibi ülkelerle aynı grupta yer alıyor.

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