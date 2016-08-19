Türkiye'de internet kullanımı ne kadar yaygın, hangi amaçla kullanılıyor?

Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanım oranı artarken, internet kullanım amaçlarında bireylerin yüzde 82.4’le en çok sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf gibi içerik paylaştığı görüldü.

Türkiye’de 16-74 yaş grubundaki kişilerde bilgisayar kullananların oranı yüzde 54.9, internet kullananların oranı yüzde 61.2 oldu. Düzenli internet kullanıcılarının oranı ise yüzde 94.9’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2016 yılı nisan ayında gerçekleştirdiği ‘Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’ sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, bilgisayar ve internet kullanım oranları erkeklerde yüzde 64.1 ve yüzde 70.5 iken, kadınlarda yüzde 45.9 ve yüzde 51.9 olarak gerçekleşti. Bilgisayar ve internet kullanım oranları, geçen yıl yüzde 54.8 ve yüzde 55.9 olmuştu.

10 haneden 8’inde var

Türkiye’de 10 haneden 8’i internet erişim imkanına sahip. Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı bu yılın nisan ayında yüzde 76.3 oldu. Evden internete erişimi olmayan hanelerdekilerin yüzde 59’u evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtirken, yüzde 29.4’ü de interneti iş, okul, internet kafe gibi başka yerlerde kullandıklarını bildirdi.

Genişbant internet erişim imkanına sahip haneler yüzde 73.1’i buldu. İnternet kullanım amaçları arasında sosyal medya ilk sırada yer aldı. İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, bu yılın ilk üç ayında internet kullanan bireylerin yüzde 82.4’ü sosyal medya üzerinde profil oluşturma, mesaj gönderme veya fotoğraf gibi içerik paylaşırken bunu yüzde 74.5 ile paylaşım sitelerinden video izleme, yüzde 69.5 ile online haber, gazete ya da dergi okuma takip etti. İnternet kullananların internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı 2015 yılına göre 1 puan artarak yüzde 34.1 oldu.