Türkiye'de internet kullanımı 2014'te yüzde 50'yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2014” verilerine göre, 16-74 yaş grubundaki bireylerde bilgisayar kullanımı yüzde 49.9 düzeyinden yüzde 53.5'e çıktı. Aynı yaş grubunda internet kullanımı da yüzde 48.9'dan yüzde 53.8'e çıktı.

Bu oranlar, 2014 yılında erkeklerde yüzde 62.7 ve yüzde 63.5 düzeyindeyken, kadınlarda yüzde 44.3 ve yüzde 44.1 düzeyinde kaldı.

TÜİK verilerine göre, bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24 olarak belirlendi.

Düzenli internet kullanıcısı arttı

Hürriyet'te yer alan habere göre, interneti 2014 yılının ilk üç ayında hemen her gün veya haftada en az bir defa kullanan 16-74 yaş grubu düzenli internet kullanıcılarının oranı, 2013 yılındaki yüzde 39.5 düzeyinden yüzde 44.9'a çıktı.

Bu artışta en önemli etken internet erişimi olan hane oranındaki hızlı artış oldu. Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre 2014 yılı Nisan ayında Türkiye genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı, 2013 yılının aynı ayındaki yüzde 49.1'den, yüzde 60.2'ye yükseldi.

Evden internete erişimi olmayan hanelerin yüzde 42.8’i evden internete bağlanmama nedeni olarak internet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtti. İkinci etken de yüzde 31.9 ile internet bağlantı ücretlerinin yüksekliği olarak belirtildi.

Genişbant internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 57,2 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 37.9’u ADSL, kablo TV altyapısı üzerinden kablolu internet, fiber gibi sabit genişbant bağlantı ile internete erişim sağlarken, yüzde 37’si mobil genişbant bağlantı ile internete erişim sağladı. Darbant bağlantının payı ise yüzde 6’da kaldı.

İnternet en çok evlerde kullanıldı

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan 16-74 yaş grubu bireylerin yüzde 79.1’i evde kullandı. Bunu yüzde 38.7 ile işyeri, yüzde 30.2 ile akraba, arkadaş evleri, yüzde 23.3 ile alışveriş merkezi, havaalanı, kablosuz bağlantının yapılabildiği yerler ve yüzde 14.3 ile internet kafe takip etti.

İnterneti 2014 yılının ilk üç ayında kullanan bireylerin yüzde 58’i ev ve işyeri dışında internete kablosuz olarak bağlanmak için cep telefonu veya akıllı telefon kullanırken, yüzde 28.5’i dizüstü, netbook, tablet gibi taşınabilir bilgisayar kullandı. Bu oranlar 2013 yılının aynı döneminde sırasıyla yüzde 41.1 ve yüzde 17.1 düzeyindeydi.

İnterneti en çok sosyal medya için kullandık

İnternet kullanım amaçları dikkate alındığında, 2014 yılının ilk üç ayında internet kullanan bireylerin yüzde 78.8’i sosyal paylaşım sitelerine katılım sağlarken, bunu yüzde 74.2 ile online haber, gazete ya da dergi okuma, yüzde 67.2 ile mal ve hizmetler hakkında bilgi arama, yüzde 58.7 ile oyun, müzik, film, görüntü indirme veya oynatma, yüzde 53.9 ile e-posta gönderme-alma takip etti.

İnterneti 2013 yılı Nisan ayı ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde internet kullanma oranı yüzde 53.3 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde yüzde 41.3 düzeyindeydi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 51.2 ile ilk sırayı aldı.

İnternet üzerinden alışverişte hızlı yükseliş

İnternet kullanan bireylerin internet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi verme ya da satın alma oranı da, yüzde 24.1'den yüzde 30.8 düzeyine çıktı.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2013 yılı Nisan ile 2014 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 51.9’u giyim ve spor malzemesi, yüzde 27’si mobilya, oyuncak, beyaz eşya gibi ev eşyası, yüzde 26.8’i seyahat bileti, araç kiralama, yüzde 24.9’u cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı gibi elektronik araçlar, yüzde 15.9’u kitap, dergi, gazete ve e-kitap aldı.