Türkiye'de internet kullanıcılarının yarısı güvenlik önlemi almıyor

Küresel siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab'ın Baş Güvenlik Araştırmacısı David Emm, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre Ortadoğu, Türkiye ve Afrika bölgesinde fidye yazılımlarında yüzde 8,5 artış görüldüğünü belirterek, siber suçları işleyenlerin artık çok akıllı ve profesyonel hareket ettiğini söyledi.

Emm, "Araştırmamıza göre Türk katılımcıların yüzde 46’sı güvenlik önlemi almıyor, herhangi bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanmıyor" dedi.

Dünya çapında artan siber saldırılarda kullanılan tekniklerin oldukça karmaşık hale geldiğine işaret eden Emm, “Saldırılar, giderek daha profesyonel ve özellikli hale geliyorlar. Verileri şifreleyen fidye yazılımlarının saldırısına uğrayan kullanıcı sayısı neredeyse ikiye katlandı. Şirketler siber güvenlik için her zamankinden çok daha fazla para harcıyorlar ancak hackerlar oldukça kararlı ve hassas verileri çalmak için farklı yollar bulmaya devam ediyorlar.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Emm, başlıca siber saldırı eğilimleri arasında fidye yazılımı gibi gözüken silici saldırılar, dosyasız zararlı yazılımlarla yapılan saldırılar, politik nedenlerle düzenlenen saldırıların yer aldığını anlattı.

Bu yılın başında Ortadoğu’daki saldırıların zirveye ulaştığını belirten Emm, siber tehditlerin karmaşıklığı ve çeşitliliği artarken, kullanıcı farkındalığının hala geliştirilmesi gereken bir konu olduğunun altını çizdi.

"Türk kullanıcıların yüzde 12'si tek parola kullanıyor"

Siber saldırılardan korunmak için internet güvenliğinin önemine işaret eden Emm, şunları kaydetti:

"Araştırmamıza göre Türk katılımcıların yüzde 46’sı güvenlik önlemi almıyor, bilgisayarlarında ve mobil cihazlarında herhangi bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı kullanmıyor. Parola saklama konusuna gelindiğinde ise Türkiye'deki kullanıcıların neredeyse yarısı (yüzde 48) parolalarını güvensiz bir şekilde saklarken, yaklaşık dörtte biri (yüzde 22) güvenliklerini riske atsa da parolalarını unutmamak için bir not defterine yazdığını belirtiyor. Türk kullanıcıların yüzde 12’si ise tüm hesapları için tek bir parola kullanıyor. Bu sayede sorun yaşamadan çevrim içi kalabiliyor ancak etkili şekilde kullanılan tek bir anahtar, tüm çevrim içi hesaplarının kilidini açabiliyor