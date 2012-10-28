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Bilim / Teknoloji

Türkiye'de internet kullanıcıları Facebook bağımlısı

İnternet kullanımı üzerine yapılan araştırma Türklerin internet alışkanlıklarını ortaya koydu

28 Ekim 2012 12:36

Türkiye'de internet kullanıcıları en çok sosyal paylaşım sitelerini tercih ediyor. İnternet, müzik dinlemek, film izlemek ve haber okumak için de yoğun olarak kullanılıyor.

İşte Türkiye'de internet kullanım alışkanlıkları...
 
Türkiye'de internet en çok sosyal medya için kullanılıyor. İnternet kullanımı üzerine yapılan araştırma Türklerin internet alışkanlıklarını ortaya koydu.

İnternet kullanımında erkeklerin üstünlüğü var. Kullanıcıların yüzde 61'i erkek, yüzde 39'u ise kadınlardan oluşuyor.

Araştırmaya göre kullanıcıların yüzde 87'si interneti gezme, inceleme amaçlı kullanıyor. Yüzde 82'si Facebook'a giriyor, yüzde 76'sı maillerine bakıyor. İnternette ‘chat’ yapanların oranı ise yüzde 71.

Araştırmaya katılanların yüzde 67'si internetten müzik dinliyor, yüzde 66'sı film izliyor. Haber ve gazete okuyanların oranı yüzde 61, kullanıcıların yüzde 59'u ise interneti görüntülü haberleşme aracı olarak kullanıyor.

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