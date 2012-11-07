Uğur Acar: Dizi teklifleri geliyor

Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan hastası olarak bilinen Uğur Acar, gerçirdiği estetik operasyonun ardından bir çok dizi teklifleri almaya başladığını bildirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde söz konusu estetik operasyonu geçiren Acar, operasyonun ardından 20-25 yaş gösterecek kadar gençleştiğini dile getirdi.

Uğur Acar'ın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın kendisine yapılan yüz germe ameliyatından sonra burnuna ve yara izlerine müdahalede bulunulduğunu ve yüzünün gerildiğini belirtti.

'Ameliyattan sonra yüzümü çok beğendim'

Geçirdiği estetik operasyondan 5 saat sonra aynaya baktığını söyleyen Acar'ın, yüzündeki ödemler nedeniyle ilk önce bir şey anlayamadığını, ödemler indikten sonra ise büyük bir şaşkınlık yaşadığını, yüzünün artık daha genç göründüğünü ifade ettiği açıklandı.

Ameliyatın ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki doktor ve hemşireler dahil bir çok kişinin kendisini tanıyamadığına belirten Acar, ''Estetik ameliyattan sonra yüzümü çok beğendim.

Önceden 30-35 yaş arasında şimdi ise 20-25 yaş arasında gösteriyorum. Çok mutluyum. Ömer Hocama teşekkür ediyorum. Yüzümdeki değişikliklerin ardından herkes şaşırıyor. Geçenlerde bir doktora kontrole gitmiştim. Beni tanıyamadı. Kimliğimi gösterince benim 'Uğur Acar' olduğuma inandı'' dedi.

'Hayallerim bile değişti'

Yüz naklinin ardından hayatının tamamen değiştiğine dikkat çeken Acar, ''Yüz naklinin ardından hayallerim bile değişti. Açıköğretimden liseye başladım. Okulumu bitirmek istiyorum. Çok çalışıp kendime bir ev almak istiyorum.

Bir çok reklam ajansından arıyorlar. Dizi ve tıraş bıçağı reklamları teklifi geliyor. Ocak ayından sonra bu teklifleri değerlendireceğim'' şeklinde konuştu.

''Hangi dizide oynamayı istersin '' şeklindeki soruya Acar, ''Kurtlar Vadisi'nin fanatiğiyim. Eğer teklif gelirse Kurtlar Vadisi'nde oynamayı isterim'' yanıtını verdi.

Boş vakitlerinde Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi'nde Türkiye'nin dördüncü yüz nakilli hastası Turan Çolak ile yürüyüş yaptıklarını söyleyen Acar'ın, Çolak ile iyi arkadaş olduklarını ve birbirlerine destek verdiklerini dile getirdiği belirtildi.

'Estetik ameliyatın ardından gençleşti'

Türkiye'nin dördüncü yüz nakli yapılan Turan Çolak ise Acar'ın yeni yüzünü çok beğendiğini ifade etti.

Acar'ın 20 yaşında olduğunu kendisinin ise 34 yaşında olduğuna dikkat çeken Çolak, ''Acar'ın yüzü yaşlı görünüyordu. Estetik ameliyatın ardından gençleşti. İkimiz çok iyi dost olduk. Hayat tecrübelerimi onunla paylaşıyorum. Birbirimize her konuda destek oluyoruz'' dedi.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ise operasyonun önceden planlandığını ve yüz hareketlerinin yerine gelmesinin ardından yaptıklarını kaydetti.

Özkan, Acar'ın burnuna ve yara izlerine müdahalede bulunduklarını, yüzünü gererek daha güzel bir görünüme kavuşturduklarını kaydetti.

Uğur Acar'ın organ naklinin simgesi haline geldiğini söyleyen Özkan, ''Uğur Acar, insanlarda farkındalık yarattı.Umarım Uğur Acar ve diğer yüz nakillerinin yaşadığı mutluluğu görenler organ bağışında bulunurlar'' dedi.