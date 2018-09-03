Türkiye'de ilk topraksız yerli ve milli patates çeşitleri üretiliyor

Adnan ÇELEBİ/ADANA, (DHA) - NİĞDE Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, Aeroponik (topraksız tarım) tekniği ile Türkiye\'de ilk kez devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin ilk üretiminin enstitüde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Patates Araştırma Enstitü Müdürlüğü\'nce geliştirilen 8 yerli patates çeşidi, Aeroponik sistemle üreticilere daha kısa zamanda ve daha az maliyetle ulaştırılması için çoğaltılıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda ülke tarımına 8 yerli patates çeşidi kazandırıldığını belirten Pırlak, \"Akabinde 4 çeşidimiz de tescil aşamasındadır. Onlar da tescil olduğunda toplam yerli ve milli patates çeşidimiz 12 olacak. Ayrıca Aeroponik sistemi ile tamamen topraksız bir şekilde patates tohumluğu elde ediyoruz. Bu teknik yurt dışında Peru, Kore, İspanya, Sri Lanka, Hindistan, İran ve Çin\'de uygulanmış, ülkemizde ise devlet eliyle yerli ve milli patates çeşitlerinin ilk üretimi enstitüde gerçekleştirildi\" dedi.

Aeroponik yöntemle geleneksel çalışmalara göre 25-30 kat fazla yumru üretilebildiğini belirten Pırlak şöyle konuştu:

\"Geleneksel yöntemlerle fide başına 5-6 adet mini yumru elde edilebilirken, Aeroponik yetiştirme tekniği ile fide başına 100-150 mini yumru elde edilebilmektedir. Geleneksel yönteme göre 25-30 kat fazla mini yumru üretilebilmektedir. Elde edilen mini yumrular açık arazide 3-4 yıl daha çoğaltıldıktan sonra yüksek kalitede tohumluk olarak kullanıma hazır hale gelir. Böylece yüksek kalitede tohumluk patates ihtiyacının karşılanması mümkün olacaktır. Enstitümüz bu teknik ile patates tohumluğunda ihtiyacın yerli imkânlarla karşılanması ve patates üretiminde tohumluk maliyetini düşürmeyi hedeflemektedir. Bu sayede de inşallah ileride daha fazla sayıda daha ucuz şekilde üretilen yerli ve milli çeşidimizi üreticilerimizle buluşturacağız. Hali hazırda Malatya ve Kayseri\'de üretilen yerli ve milli çeşitlerimizin sertifikasyon süreci devam etmektedir. Bu sene itibariyle de çeşitlerimizi belirli miktarda üreticilerimize buluşturacağız.\"



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