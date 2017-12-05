Türkiye'de ilk resmi müftü nikâhı Erdoğan'ın şahitliğinde kıyıldı

‘Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda müftülüklere nikâh kıyma yetkisi verilmesinin ardından ilk resmi nikâh Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın şahitliğinde Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu tarafından kıyıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin oğlunun düğün törenine katıldı. Çiftin şahitliğini Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Yıldırım yaparken nikâhı Ankara Müftüsü Sönmezoğlu kıydı. Türkiye'de ilk defa müftü resmi nikah kıydı.