Türkiye'de ilk kez yapay insan derisi üretildi

Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. İsmail Lazoğlu, yapay deri ve yapay kemik alanında yaptığı çalışma ile Türkiye’de bir ilke imza attı. TÜBİTAK destekli proje ile üç boyutlu doku iskeleti üretildi.

TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen ‘3 boyutlu hassas doku iskeleti sistemi’ ile yapay deri ve yapay kemik üretildi. Bu yöntemle kemiği kırılan hastaya özel kemik yaması, deri nakli gereken hastalara ise yapay deri üretimi amaçlanıyor. Bu sayede kemiği kırılan hastaya kemik yaması, deri nakli gereken hastalara da yapay deri yapılabilecek.

Koç Üniversitesi Üretim ve Otomasyon Araştırma Merkezi’nden Prof. İsmail Lazoğlu, yapay deri ve yapay kemik alanında yaptığı çalışma ile Türkiye’de bir ilke imza attı.

TÜBİTAK ARDEB destekli “Hızlı Prototipleme ve Bilgisayar Destekli Yüksek Hızlı Üretim” projesi ile üç boyutlu doku iskeleti üretildi. Geliştirilen sistem ile bilgisayar ortamında üç boyutlu tasarlanan sanal doku iskeleti istenilen geometride fiziksel doku iskeletine dönüştürebiliyor.

Koç Üniversitesi Kimya Bölümünden Prof. İskender Yılgör’ün sentezlediği biyo-uyumlu polimerik malzeme proje kapsamında Prof. Lazoğlu’nun geliştirdiği mekatronik sistemde hassas bir şekilde 3 boyutlu doku iskeletlerine dönüştürüldü.



Kemik de gelişti



Doku iskeletlerine Biyoloji Bölümünden Prof. Halil Kavaklı tarafından deri ve kemik hücreleri ekilerek yapay deri ve yapay kemik hücrelerinin kontrollü şekilde büyütülmesi de başarıyla gerçekleştirildi.

Bu yöntemle hastanın vücudundan alınan hücrelerle, kırılmış kemiklere özel kemik yamalarının veya yanmış deri kısımları için doku üretilebilmesinin yolu açılmış oldu. Sistem iki yıl içinde hastanelerde kullanıma hazır hale gelecek.

Prof. Lazoğlu, geliştirdiği yapay deri ve kemik gelişimi yönteminin iki yıl içinde hayata geçeceğini söyledi.