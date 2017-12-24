Türkiye'de ilk kez sahnelenen 'çocuk operası'na yoğun ilgi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşturduğu "Sihirli Flüt-Tamino'nun Rüyası" adlı eser, büyük beğeni topladı

Türkiye'de ilk defa sahnelenen çocuk operası "Sihirli Flüt-Tamino'nun Rüyası", çocuklar kadar yetişkinlerin de yoğun ilgisiyle karşılandı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin (İDOB) sahneye koyduğu eser, Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 1791'de bestelediği son operası "Sihirli Flüt"ten yola çıkarak İDOB tarafından sahneye konulan eserin orkestra şefliğini Murat Cem Orhan üstlendi.

Caner Akın'ın yönettiği operada, Ahmet Baykara, Sirel Yakupoğlu, Umut Tingür, Alper Göçeri, Hale Soner, Betül Görgülü, Can Reha Gün, Ayşegül Karkıner, Elif Tuğba Tekışık, Eda Erdaş, Damla Dai, Azra Erdoğan, H. Ada Gülmez rol aldı.

Koro şefliğini Paolo Villa'nın yaptığı operanın metin düzenlemesini Defne Arıkan, dekorunu Zeki Sarayoğlu, kostüm tasarımını Gizem Betil, ışık tasarımını ise Taner Aydın gerçekleştirdi.

Eser, 14-28 Ocak, 22 Nisan ve 13-20-27 Mayıs 2018 tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden sahnelenecek.