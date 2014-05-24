Türkiye'de ilk kez 'Kürtçe Habercilikte Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı' düzenleniyor

Türkiye'de ilk kez Kürtçe haberciliğin sorunlarının tartışılacağı "Kürtçe Habercilikte Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı" gerçekleşiyor. Anadolu Ajansı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştaya Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç da katılacak. İnanç, İnanç, ”Geçmişi çok eskiye dayanan kadim bir medeniyet ve yaygın bir toplumun dili olan Kürtçe'nin, akademik alanda ve habercilikte nispeten yeni bir dil olduğunu” söyledi.

Türkiye'de birkaç üniversite başta olmak üzere Kürt dili üzerinde çalışmalar başlatıldığını anımsatan İnanç, üniversitelerinde Kürt Dili Edebiyatı Bölümü ve yüksek lisans programı açtıklarını dile getirdi.

Kürtçe'nin iletişim dili olarak kullanılmasını temin etmek için bu çalışmaları başlattıklarını belirten İnanç, şöyle konuştu:

"Doğal olarak bu haberciliğe de yansıdı ve habercilikte başta Anadolu Ajansı olmak üzere, çeşitli kurumlar Kürtçe yayınlar yapmaya başladı. Ancak sorun sadece yayın yapma kararı alma noktasında kalmadı. Yayın kararının ardından çeşitli sorunlarla karşılaşıldı. Habercilikte Kürtçe yayından tutun da terminolojiye kadar 'nasıl bir dil kullanabiliriz' sorunu yaşandı. Bu bağlamda üniversitemizin, Mardin Artuklu Üniversitesi ve Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, çözüm önerileri üzerine ortak bir çalıştay düzenliyor. 29 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleşecek çalıştayda Kürtçe habercilikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri konuşulacak."

Çalıştaya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in de katılacağını belirten İnanç, toplantıda Kürtçe habercilikte karşılaşılan sorunların geniş bir alanda, uzmanlarca tartışılacağını ifade etti.

Çalıştayın onur konuğu Arınç olacak

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın onur konuğu olarak katılacağı çalıştayda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker de konuşacak.

Çalıştayda, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, Prof. İnanç ile Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Yaşayan Diller Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Kadri Yıldırım da konuşma yapacak.

Bunun yanı sıra 3 oturumdan oluşacak çalıştayda, AA Kürtçe Servisi'nden editörler, bilim adamları, yazarlar ve uzmanlar, Türkiye'de farklı dil ve lehçelerde yayın yapmanın zorlukları, ortak sözlük ve imla kullanımıyla Kürtçe habercilikte dil sorunları gibi konular hakkında görüşlerini dile getirecek.

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