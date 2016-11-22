Türkiye'de ilk kez kalaşnikof 4140 üretiliyor

Şanlıurfa'da av tüfeği üretimi yapan bir firma, Türkiye'de ilk defa ürettikleri Kalaşnikof 4140 çelik kasa yivsiz av tüfeği modeliyle dünya pazarına açıldı.

Habertürk'te yer alan habere göre, yaklaşık 15 yıl önce av tüfeği bayiliği işletmeciliği yapan Fatih Dağlıoğlu, 2 yıl önce kentte imalathane açtı. Soyadını taşıyan markada yivsiz av tüfeği üretimine başlayan Dağlıoğlu, zamanla işlerini büyüterek başta Amerika olmak üzere Rusya, Hindistan, Libya, Ürdün gibi dünyanın birçok ülkesine av tüfeği ihraç etmeye başladı.

Sektördeki silah modelleri üzerinde de çalışmalar yapan Dağlıoğlu, bir süre öne başlattığı projeyle kalaşnikof marka silah modelinden 4140 çelik kasadan yivsiz av tüfeği üretimine başladı.

Dağlıoğlu Silah Sanayisi Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dağlıoğlu, baba mesleği silah onarım ve bakım işlerine küçük yaşlarda başladığını, 15 yıl küçük bir iş yeri olduğunu söyledi.

Ardından aldığı ruhsatla silah üretmeye başladığını anlatan Dağlıoğlu, ürettikleri modellerin çok beğenildiğini, satış yaptıkları ülkelerden de çok sayıda tebrik aldıklarını belirtti. "Babam silah onarımı ve bakımını yaparak para kazanıyordu. Silah merakı babadan çocuklara geçti. Ben de 15 yıl önce av tüfeği bayisi işletiyordum. Daha sonra işlerimi geliştirerek soyisimimi taşıyan yivsiz av tüfeği imalatına başladım."

Modellerini kendilerinin tasarladığını dile getiren Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Firma olarak daha sonra yeni arayışlara geçtik silah modelleri üzerinde çalışmalar yaptık. Modelleri kendimiz tasarlayarak üretiyoruz. Bölgede kalaşnikof marka silah çok tutuluyor. Ben de kalaşnikof silahın fotoğrafını önüme koyarak bir model yaptım. "

"Zamanla modeli geliştirerek kalaşnikofun aynısını çelik kasadan yivsiz olarak av tüfeğini ürettim. Modelimizin yivli olanı kalaşnikoftan hiç bir farkı yok her şeyiyle aynı. Modelimiz tutulunca üretime başladık. Yılda yaklaşık 10 bin yivsiz av tüfeği üretiyoruz. Ürünlerimizin yüzde 60'nı dış ülkelere ihraç ediyoruz."

Yakın bir zamanda yeni makinelerle üretimlerini daha da artırmayı planladıklarını aktaran Dağlıoğlu, "Türkiye standartlarında 47 santimden küçük namlulu modeller üretilmiyor. Yaptığımız model 47 santimden küçük olduğu için daha çok dış ülkelere ihraç ediyoruz." dedi.

Silah sektöründe işçilik pahalı olduğu için birçok firmanın üretiminin az olduğunu dile getiren Dağlıoğlu, "Bizler bölgede de ilk defa ruhsat alarak yivsiz av tüfeği imalatı yaparak bir ilki gerçekleştirdik. Ürünlerimizde iyi malzeme kullanarak bir ömür garantisini verebiliyoruz. İşimle gurur duyuyorum. Talepler her geçen gün artıyor. Çalışan sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Yakın bir zamanda organize sanayi bölgesinde 10 bin metrekarelik bir alanda fabrika kurarak yivli silah üretimine başlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.