Türkiye'de ilk kez denizaltı ile turistik geziler başlıyor

Türkiye'de turizmi zenginleştirmek için alternatif arayışa giren yatırımcılar bir ilke imza atarak ilk turistik denizaltıyı Antalya'da görücüye çıkardılar. Kanarya Adaları'ndan çıktığı yolculuğun ardından Antalya'ya gelen ve adına da Nemo denilen denizaltı nisan ayında Alanya’da turlara başlayacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Türkiye'nin ilk turistik denizaltısı yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olacak. 20 metre uzunluğunda, 4 metre eninde, 6,5 metre yüksekliğinde ve 106 ton ağırlığında, 48 kişilik ithal denizaltı, ‘Türkiye'nin ilk turistik denizaltı’ olma özelliğini taşıyor. IHS Travel ve Touristfly tarafından Türkiye’ye getirilen denizaltı, ilk misafirlerini nisanayının ilk haftasında görkemli bir açılışla ağırlayacak.

Her gün 6 tur düzenleyecek

Yurt dışından ithal olan denizaltı 110 metreye kadar inebiliyor. Denizaltında, 80 saat boyunca 48 kişiye kadar yetebilecek oksijen tüpleri ve malzemeler bulunuyor. Her gün, günde 6 kez düzenlenecek turlarda denizin altında kalış süresi bir saat ile sınırlı tutulacak.

IHS Travel ve Touristfly Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Yavuzyiğit, turizmde sürekli olumsuzluklardan bahsedildiğini ancak tüm bu negatif düşüncelere kulaklarını tıkadıklarını söyledi. Türkiye için bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Yavuzyiğit, “Türkiye'nin ilk turistik denizaltısına sahibiz. Türk turizmine yeni bir soluk getirmek için böyle bir projeye başladık. Yerli ve yabancı turistlerimize farklı ve eşsiz bir deneyim yaşatmak, denizaltı dünyasının keşfedilmemiş güzelliklerini göstermek için turlarımıza başlayacağız.” dedi.

Denizaltı misafirleri için özel bir rota da belirlendiğini kaydeden Yavuzyiğt, 40 metre derinlikteki kanyonları gezeceklerini, 11 ay boyunca turlarına devam edeceklerini aktardı. Yavuzyiğit, 2017 yılında Türkiye’ye bir deniz altı daha getireceklerini, ilerde dekendi denizaltılarını yaparak Türk turizmine kazandırmayı hedeflediklerini vurguladı.