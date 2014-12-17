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Yaşam

Türkiye'de ilk kez aile içi şiddete karşı erkekler eğitilecek!

Ataşehir'de başlatılan program ile belediyenin erkek çalışanları zorunlu eğitimden geçirilecek

17 Aralık 2014 19:33

Sosyal Dönüşüm Vakfı (SDV) Girişimi ve Ataşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle “Aile içi Şiddete Karşı Erkek Eğitimi” başlatıldı. Almanya Aile Bakanlığı’na bağlı Hannover Belediyesi Aile ve Gençlik Dairesi uzmanlarından ve Hannover Erkekler Bürosu eğitmeni Gül Anna Minci’nin yönetiminde başlayan programın ilk etabında, Ataşehir Belediyesi’nden 12 psikolog ve sosyal hizmet uzmanı eğitimden geçecek.

Aile içi şiddetin tüm sorumluluğunun kadınlara yüklenemeyeceği, erkeklerin şiddet konusunda eğitilmesi gerektiği düşüncesiyle başlatılan programa, Ataşehir Belediyesi’nin yaklaşık 1000 çalışan da dahil edilecek. Program kapsamında, belediyedeki erkek çalışanlar günde 4 saatten haftada 6 gün zorunlu olarak “aile içi şiddete karşı erkek eğitimine” katılacak.

 

Kadına şiddet yüzde 1400 arttı

 

Kadına şiddetin 12 yılda yüzde 1400 artması ile günde neredeyse 2-3 kadının erkek şiddetiyle hayatını kaybediyor.

Avrupa çapında incelemeler yapan SDV Girişimi'ne göre, Almanya’nın Hannover kentinde başarıyla hayata geçirilen bu program şiddetin, erkeğin sorunlarına alternatif çözüm yolları üretmeyi öğrenerek, değiştirebileceği bir davranış şekli olduğunu gösterdi. Şimdilik Ataşehir'de başlatılan programın Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.
 

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