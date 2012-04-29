Türkiye'de ilk ensest nikah da kıyıldı: Amca ile yeğeni evlendi!

İstanbul Bağcılar’da yaşanan olayda, F.K. adındaki 30 yaşındaki ilkokul mezunu amca, kendisini büyüten özağabeyi Ş.K.’nın 24 yaşında üniversite öğrencisi kızı Y.K. ile Bağcılar Evlendirme Dairesi’nde 7 Eylül 2010’da resmi nikâhla evlendi. Nikâh, kızın evine 4 ay önce gelen bir telefonla ortaya çıktı. Kiminle evlendiği ise aileye söylemedi.

Habertürk gazetesinin haberine göre, Açıköğretim Fakültesi öğrencisi Y.K.’nın annesi, nüfus müdürlüğüne başvurdu. Eşi ve çocuklarına ait nüfus bilgilerinin yer aldığı dökümde, bekâr sandıkları kızı evli görülüyor ancak eşinin kimliği belirtilmiyordu. Anne, baba ve kız arasında tartışma yaşandı. Y.K., “Sevdiğim biri var, size söyleyemedim” dedi ve ertesi gün evi terk etti. Baba Ş.K., kızlarını bulmak için kardeşi F.K.’yı aradı ancak ulaşamadı. Nüfus müdürlüğüne yeniden başvuran anne-baba, kızlarının özamcasıyla evlendiğini öğrendi. Aile, nikâhın bozulması ve nikâhı kıyan memurların yargılanması için savcılığa başvurdu. Savcılık soruşturma başlattı. Savcı, belediye resmi nikâh kıysa da Medeni Kanun’a göre nikâhın geçersiz olduğu yönünde karar verdi.

Savcılık, şimdi kamuoyu adına dava açıp halen süren nikâhı nüfustan da düşürecek. Nikâhın kıyıldığı Bağcılar Belediyesi Evlendirme Dairesi’ndeki dosya incelemeye alındı. Bağcılar Nüfus Müdürlüğü Şefi E.D. ile evlendirme memuru G.T.’nin yargılanması için savcılık soruşturma açtı.



‘Tespiti imkansız'



Ancak kaymakamlık, üst soyların nüfus işleminde görülmediği, amca-yeğen gibi kişilerin yakınlık derecelerinin tespitinin imkânsız olduğuna karar vererek memurlar için yargılama izni vermedi. Aile, memurların yargılanabilmesi için dava açmaya hazırlanıyor. Amca-yeğen ise halen kayıp ve polis her yerde onları arıyor.

Sosyal hizmet uzmanı ve İstanbul Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Kahraman Eroğlu: “35 yıllık meslek hayatımda devletin de onayladığı resmi ensest nikâhı ilk kez duydum. Yönetmeliğin 15. maddesine göre amca - yeğen evlenemez. Ancak sistem, evlilik işlemleri sırasında bu kayıtları vermiyorsa bu çok önemli bir boşluktur. Çok acil tedbir alınmalı.” İnsan hakları ve ceza hukuku uzmanı Av. Ömer Öneren: “Bu işlemi yapan memurlar sadece evlenen kişilerin anne-babalarının aile nüfus kayıtlarına baksa tespit edebilirdi. Yargılanırlar.”



‘Hapis cezası var'



Ceza ve medeni hukuk uzmanı Av. Kemal Aytaç: “Amca-yeğen ilişkisi yasalara göre enseste girer. Nikâha izin veren ve kıyanlar hakkında görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılır. Yasal inceleme yeterince yapılmamış.”