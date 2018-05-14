Türkiye'de ilk defa sürücüsüz araçların sigortalanması konuşuldu

SİVAS, (DHA)- YAKIN gelecekte hayatımıza girecek olan otonom (sürücüsüz) araçların nasıl sigortalanacağına ilişkin panel, Türkiye’de ilk defa Sivas’ın Zara İlçesi\'nde gerçekleşti. ZASİAD’ın öncülüğünde gerçekleşen panele Sivas Cumhuriyet Üniversitesi de destek verdi.

Zara Sanayici ve İş adamları Derneği (ZASİAD) Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Rufai Şimşek’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde ZASİAD Başkanı Sedat Coşkun, Dr. Tanju Çataltepe, Cumhuriyet Sigortacıları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Demir ve Avukat Erhan konuşmacı olarak yer aldı.

“30 SENE İÇERİSİNDE OTOMOBİL KAVRAMI YENİDEN YARATILACAK”

Cumhuriyet Üniversitesi Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu’nda düzenlenen panelde konuşan ZASİAD Başkanı Sedat Coşkun önümüzdeki 30 sene içerisinde otomobil kavramının yeniden yaratılacağını vurguladı. Coşkun, “Yaklaşık 150 yıldır araçlarda çok anlamlı değişiklikler yok. 150 sene önceki arabalarda fosil yakıtla çalışan bir motor ve motordan elde edilen gücü aktaran aktarma organları vardı. Bugünün arabasında da aynı şeyler var. Ebetteki bugünün arabaları daha hızlı, daha güvenli, daha verimli, daha sessiz ama çalışma prensipleri bakımından ilk otomobil ile arasında bir fark yok. Fakat önümüzdeki 30 sene içerisinde otomobil kavramı yeniden yaratılacak. Üstelik bu köklü değişimin çok büyük bir kısmının ilk 15 sene içerisinde oluşacağını söyleyen fütüristler var. Motoru, şanzımanı, diferansiyeli olmayan, soğutma sıvısı, radyatörü, yakıt tankı, egsoz sistemi olmayan araçlar olacak” dedi.



Yakın gelecekte sürücüsüz otomobillerin hayatımıza gireceğini anlatan Coşkun, “Bunlardan daha da önemlisi bu araçlar kendi kendilerine gidecek. Sürücüsüz gidecek. Otonom araçlar ile sürücülü araçların birlikte kullanılacağı geçiş dönemleri olacak. Otonom araçların sigortalanması kendi içinde yeniden oluşacak. Bu panelde bu araçların sigortalanma risk değerlendirmelerini de yapma imkanımız oldu. Geleceğin arabalarının kazaya karışma ihtimalleri çok daha düşük olacak. Ancak yeni araçlarda kendi içinde yepyeni ve tanımadığımız riskler barındıracak. Örneğin yazılımsal hataların sigortalanması, siber saldırı riskleri gibi. Bu konuda Türkiye’de ilk semineri bizler ZASİAD olarak Cumhuriyet Üniversitesi ile yapmış olduk. Geleceğimizin sigortası olan genç öğrencilerle geleceğin arabalarının sigortalanmasını konuşmak ilginç bir tecrübe oldu” diye konuştu.



HEDEFTE 4. SEVİYE VAR

Paneldeki konuşmacılar arasında yer alan ve Yapay Zeka konusunda yaptığı çalışmalarla bilinen Dr. Tanju Çataltepe, otonom araçlar konusunda yoğun bir çalışmanın olduğunu ifade ederek, “ Otonom araçlar, yani sürücü müdahalesine gerek duymadan gidebilen araçların çok kısa zamanda hayatımıza gireceğini öngörüyoruz. Birçok önde gelen otomobil üreticisi bu konuda yoğun çalışma içindeler. ABD Karayolları Ajansı\'nın araçlardaki otonomluk seviyeleri ile ilgili tasnifi genel kabul görmektedir. Buna göre:

Seviye 0: Hiçbir otonom özelliği olmayan araçlar,

Seviye 1: Bazı fonksiyonların otonom olması, mesela elektronik denge sağlama, cruise-control,

Seviye 2: Kombine fonksiyonların otomatize olması, mesela yola uyumlu cruise-control ve şerit takip edebilme,

Seviye 3: Sınırlı kendi kendine sürüş, şartlara bağlı olarak kontrollerin sürücü veya araca bırakılması,

Seviye 4: Tam otonom sürüş, sürücü sadece varılmak istenen yeri belirtip geri kalan her şeyin araç tarafından yapılması.

Araçlar otonom özelliklerini yapay zekâ sistemleri sayesinde kazanmaktalar. Burada da kullanılan yapay zekâ teknikleri makina öğrenmesi teknikleridir. Bu yöntemlerde hem algoritmalar hem de sisteme beslenen data ile yapay zekâ karar mekanizmaları şekillenmektedir” dedi.

Yeni bir teknoloji olması nedeniyle sigorta şirketlerinin sağlıklı risk tahmini yapmakta zorlanmakta ve uygun prim önerememekte olduğunu ifade eden Çataltepe, “ Bu nedenle üretici firmalar kendileri sigortayı sağlayacaklarını beyan etmiş durumdalar. Otonom araçların trafikteki artışı neticesinde ABD\'de sigorta şirketleri açısından 2030\'da otomobil sigortasından elde edilen prim gelirinin ancak kayıpları karşılayacağı ve ondan sonra ibrenin zarar yönünde ilerleyeceği öngörülmektedir. Burada dikkat çekmek istediğim husus sigortacılık ortadan kalkmıyor, sadece sigorta hizmetini veren kurumlar değişiyor. Geleneksel sigorta şirketleri yerine araç üreticileri sigorta yapacak ve sigortacılık mezunlarını onlar istihdam edecek” diye konuştu.

OTONOM ARAÇLARDA SİGORTA SEMİNERİ TÜRKİYE\'DE BİR İLK OLDU

Panelde sigortacıları temsilen söz alan Cumhuriyet Sigortacıları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Demir, düzenlenen panelin Türkiye’de bir ilk olduğunun altını çizdi ve şunları söyledi:

“2017 yılının sonlarında kurmuş olduğumuz Cumhuriyet Sigortacıları Kulübü olarak, ZASİAD ortaklığı ile Türkiye\'de bir ilk olan \"otonom araçlarda sigorta\" seminerini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Seminere yoğun katılım ve resmî kurumların ilgisi bizleri çok mutlu etti. Bu seminerin öğrenci arkadaşlarımıza geleceğe ilişkin farklı bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyoruz. ZASİAD başkanı sayın Sedat Coşkun\'a desteklerinden dolayı teşekkür eder, sigortacılığı geleceğe taşıyoruz vizyonu ile faaliyetlerimize tüm hızıyla devam edeceğimizi belirtmek istiyoruz.”

\"ÖĞRENCİLER HUKUKİ SORUNLAR KONUSUNDA YETERİNCE AYDINLATILDI\"

Otonom araçların sigortalanması ve hukuki sorunlara yönelik görüşlerini belirten Avukat Erhan Ekici ise, “Yakın gelecekte hayatımızda yer alacak olan otonom araçlara ilişkin olarak bildiğimiz kadarıyla ülkemizde ilk defa ‘Otonom Araçlarda Sigorta’ konulu seminer düzenlenmiş oldu. Seminerin geniş katılımlı olması ve öğrencilerimizle soru cevap şeklinde devam etmesi seminer verimini artırdı. Araçların işletim sisteminden, sigorta düzenlemelerine ve hukuki sorunların nasıl olması gerektiği ve öngörülen durumlara ilişkin çözümlemelerin nasıl olacağı her yönüyle değerlendirilerek öğrencilerin bu konuda aydınlanması ve bu konuya ilişkin bir yol haritasının ufuk çizgileri oluşturuldu. Konu çok ilgi çektiği ve verimli geçtiğini oturum arasından sonra da katılımın yüksek oranda devam etmesinden anlaşıldı. Ben hukuki problemler konusunda yeterince açıklamalar ve öngörülmeyen ekstra durumlarıda hukukçu kimliği ile değerlendirerek bu konuda öğrencilerin yeterince aydınlatıldığını düşünüyorum. Toplantı sonrasında çok olumlu tepkiler aldık. Dünyada dahi yeni ele alınan bir konunun Zara ilçesinde seminer boyutunda değerlendirilmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seminere öncülük eden ZASİAD Başkanı ve Yönetimine, Cumhuriyet Sigortacıları kulübüne teşekkür ederim” diye konuştu.

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