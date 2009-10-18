Türkiye'de İletişim biliminin kurucusu Ünsal Oskay vefat etti

T24 - Türkiye'nin önde gelen iletişim uzmanlarından sosyal bilimci Prof. Dr. Ünsal Oskay 70 yaşında vefat etti.

İstanbul'daki evinde 70 yaşında vefat eden Oskay, 2008'de beyin damarlarında geçici pıhtı oluşumu tanısıyla kaldırıldığı hastanede bir süre tedavi görmüştü.

Şanlıurfa'da 1939 yılında doğan Ünsal Oskay, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladı.

ABD'de 1967-1968 yıllarında iletişim üzerine yüksek lisans-konuk öğrenci olarak eğitim alan Oskay, 1970'li yıllarda Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda başlayan akademik hayatı sonrasında doçentlik tezi olarak ''19. Yüzyıldan Günümüze Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri'' adlı çalışmasını yayımladı.

Varlık, Agos, Gergedan ve Milliyet Sanat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda bilim ve sanat dergisinde makale ve incelemeleri yayımlanan Oskay, Frankfurt Okulu'nun popüler kültür konusundaki çalışmalarının Türkiye'de tanınmasına yazıları ve çevirileriyle büyük katkıda bulundu.

Siyaset bilim, iletişim teorileri, sosyoloji, estetik ve sosyal teori konularında çok sayıda eserin Türkçe'ye çevrilmesini sağlayan Oskay, 1980'li yıllardan itibaren İstanbul ve Marmara Basın Yayın Yüksek okullarında dersler verdi.

1990'lı yıllarda Marmara İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölüm Başkanlığı ve 2000-2002 arasında İletişim Fakültesi Dekanlığı yapan Oskay, 2002 yılında Marmara Üniversitesi'nden emekliye ayrıldı.

Prof. Dr. Oskay, Kültür, Beykent ve Yakın Doğu gibi özel üniversitelerde de öğretim üyeliği ve idari görevlerde bulundu.



Ünsal Oskay, Tempo Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Çınar Oskay'ın da babasıydı.



Eserleri



19 Yüzyıl'dan Günümüze Kitle İletişimin Kültürel İşlevi ( Kuramsal çalışma)

Kitle Haberleşme Teorilerine Giriş (Derleme)

Toplumsal Gelişebilmede Radyo Televizyon

Çağdaş Fantazya - Bilimkurgu ve Korku Sineması

Estetize Edilmiş Yaşam (Walter Benjamin üzerine derleme)

Müzik ve Yabancılaşma

İletişim’in ABC’si ( iletişmin temelleri üzerine kaynak eğitim kitabı)

Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım ( kuramsal denemeler)

Tek Kişilik Haçlı Seferleri ( denemeler)



Çevirileri



Eski Toplum

Estetik ve Poetika (Frankfurt Okulu üzerine)

İktidar Seçkinleri

Toplum Bilimsel Düşün

Sosyal Bilimlere Giriş





