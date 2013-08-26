Türkiye'deki ilaçların yarısının çok daha ucuz eşdeğerleri var

Türkiye'de bulunan 11 bin 600 kutu ilacın yaklaşık yarısının eşdeğerinin bulunduğu belirtildi. Eşdeğer ilaç, orjinal ilaçla aynı etkiyi gösteren aynı kalitedeki ilaç anlamına geliyor.

Türk Eczacılar Birliği (TEB) Genel Başkanı Erdoğan Çolak, yaptığı açıklamada, eczanelerde sadece ilaç satışının yapılmadığını, bunun dışında sağlık danışmanlık hizmetinin de verildiğini söyledi.

Eczacının ilaç kullanımından, hastanın ilgili merkeze yönlendirilmesine kadar birçok süreçte hassas rol oynadığını dile getiren Çolak, ilacın hastanın inisiyatif alamayacağı bir alan olduğunu dile getirdi. Çolak, "Eczacı, kilit bir sağlık danışmanıdır ve hizmet sunumunda hasta ile muhatap olunan kritik bir konumdadır" dedi. Her geçen gün yatarak tedavinin daha da azalacağı, evde bakım hizmetlerinin yaygınlaşacağını öngören Çolak, "Eczaneler, yakın gelecekte temel sağlık merkezi olacak" diye konuştu.

'Sağlık ve ilaç harcamaları artıyor'

Çolak, dünyada sağlık ve ilaç harcamalarının arttığına dikkati çekerek, Avrupa Birliği'nde "ilaca kişi başına harcanan paranın 300, Türkiye'de 140, ABD'de ise 760 dolar olduğunu" söyledi.

ABD'de sağlığa yüzde 16 bütçe ayırıldığını belirten Çolak, "İlaca AB yüzde 9, Türkiye ise yüzde 6 pay ayırıyor" dedi. Çolak, sağlık harcamalarının azaltılmasında en etkin stratejinin akılcı ilaç kullanımı olduğunu, eczacıların da akılcı ilaç kullanımının odağında olması gerektiğinin altını çizdi.

Eczacılar olarak birkaç yıldır eşdeğer ilaç kullanımı konusunda kampanya düzenlediklerini anımsatan Çolak, şunları kaydetti:

"Dünyanın birçok ülkesinde sağlığa daha az para harcamak için eşdeğer ilaç kullanımı öne çıkıyor. Orijinal ilaca daha fazla para harcanırken, eşdeğer ilaca daha az para harcanıyor. Bütün ülkeler, sağlıkta ve ilaçta kamunun harcadığı parayı azaltmaya çalışıyorsa, bizim de onlara kaynak göstermemiz lazım. Bu kaynak, eşdeğer ilaçtır.

Eşdeğer ilaç kullanılmasıyla birlikte harcamalarda ciddi bir tasarruf sağlanacaktır. Bu süreçte de eczacıya düşen rol artacaktır. Şu anda Türkiye'de bulunan 11 bin 600 kutu ilacın 5 bin 800 tanesinin, yani yüzde 50'sinin eşdeğeri mevcuttur. Eşdeğer ilaç, orijinal ilaçla aynı etkiyi gösteren, aynı kalitede ilaçtır. Sadece, ilacı bulan firma buluş masraflarını da ilaç fiyatına dahil ettiği ve bir süre eşdeğer ilacı piyasaya sürmek mümkün olmadığı için orijinal ilaç daha pahalıdır."

'Direnci anlayabilmek mümkün değil'

Çolak, Sağlık Bakanlığı'nın da eşdeğer ilaç kullanımını desteklediğini ifade ederek, "Ancak bazı hekimlerden gelen direnci de anlayabilmek mümkün değildir" eleştirisinde bulundu.

"İlacı reçete edenin hekim, ilaç uzmanının ise eczacı" olduğunu anlatan Çolak, hastaya maksimum fayda sağlamak açısından bu konuda sağlık çalışanlarının işbirliği yapması gerektiğini savundu. Çolak, "Çünkü, hastaya eşdeğer ilaç vererek kamu bütçesini korumazsak, sağlık harcamalarında kesintilerle karşı karşıya kalıyoruz. Eczacı, hastaya faydalı olmayacak bir ilacı sırf tasarruf amacıyla asla vermez. O yüzden hastalarımızın ilacın eşdeğerini veren eczacıya güvenmesi gerekir" diye konuştu.