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Sağlık

"Türkiye’de iki evden birinde diş fırçası yok"

Diş hekimi Aslı Tapan: Diş hekimine gitme oranı yüzde 1'in altında

18 Kasım 2017 21:48

Diş hekimi Aslı Tapan, 20-26 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Türkiye’deki ağız ve diş sağlığı istatistiklerini paylaştı.

Türkiye’de her iki evden birinde diş fırçası bulunmadığını söyleyen Tapan, her 10 kişiden dokuzunun ağız problemi yaşadığını, 65 yaş üstü insanların yüzde 50’sinin dişlerinin tümünün eksik olduğunu, insanların yılda bir kere bile diş fırçası değiştirmediğini söyledi.

"Batı ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığı Türkiye'dekinin 5 katı"

Hürriyet'te yer alan habere göre, 14-17 yaş arasındaki çocuklarda yapılan araştırmalarda çürük oranının çok yüksek olduğuna dikkat çeken diş hekimi Tapan, “Altı ayda bir diş hekimine gitmeyi öneriyoruz ama en geç senede bir hastalarımızı görmek istiyoruz” dedi.

Batı ülkelerinde diş hekimine gitme sıklığının yılda 5 iken Türkiye'de bu oranın 0.9 olduğunu belirten Tapan, konuşmasında nasıl diş fırçalanmasını gerektiğini de detaylı olarak anlattı.

 

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