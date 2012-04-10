'Türkiye'de hortumlar artacak'

Elazığ’da hortum işçilerin yemek yediği plastik konteyneri uçurdu, 6 işçi öldü. Yaşanan bu facia hortum gerçeğini gündeme getirdi. Türkiye'de hortum ne kadar tehlikeli, hortum nedir, nasıl oluşur? Bunların hepsinin cevabını Türk Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü ve Hürriyet Gazetesi yazarı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, hurriyet.com.tr için verdi.

Kadoğlu, hortumların Türkiye'de hep var olduğunu ama önemsemediğini belirterek, "Hortumlar Türkiye'de artacak. Halkın bilinçlendirilmesi gerekiyor" dedi. İşte Kadıoğlu'nun açıklamaları:

"Hortum olayı hep var. Türkiye'de de hep var ama ölümlere çok neden olmadığı için önem verilmiyor. Ölümler en çok Amerika'da görülüyor. Türkiye'nin hortumlarda artmasının nedeni yerleşim ve iklim değişiklikleridir. Hortum bilinmeyen bir afet ama hep var aslında. Bazen denizden bazen karadan geliyor. Hortuma karşı halk bilinçlendirilmeli ve hortum da afetten sayılmalı. Türkiye'de hortumlar gittikçe artacak. Sayısı da şiddeti de artacak. Halk hortum sırasında ne yapacağını bilmeli."