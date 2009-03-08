Türkiye'de hipertansiyonlu sayısı artıyor

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Karayaylalı, Türkiye'de 18 milyon civarında hipertansiyon hastası olduğunu, bunun toplumsal boyutlara ulaşan bir sağlık sorunu haline geldiğini bildirdi.



Karayaylalı, yaptığı açıklamada, kan basıncının normalin üzerinde seyretmesinin göstergesi olan hipertansiyonun, ölümcül sonuçlar doğurabilecek önemli bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.



Hipertansiyonlu hasta sayısının her geçen gün arttığını belirten Karayaylalı, "Yaşam süresi giderek uzuyor. Hipertansiyon da buna orantılı olarak artış gösteriyor. Toplumdaki böbrek hastalıkları ve diyabet hasta sayısının fazlalığı da hipertansiyonun yaygınlaşmasında önemli diğer bir etken" dedi.



Karayaylalı, dünyada ve Türkiye'de en fazla ölüm nedenini kalp ve damar hastalıklarının oluşturduğunu, bunda hipertansiyonun önemli rol oynadığını kaydetti.



Türkiye'de 18 milyon civarında hipertansiyon hastası bulunduğuna dikkati çeken Karayaylalı, "Düzensiz beslenme, stres, sigara ve alkol tüketimi ile aşırı tuz kullanımının tetiklediği hipertansiyon toplumumuz için önemli bir tehlike oluşturuyor" dedi.



Tuz kullanımına dikkat



Karayaylalı, aşırı tuz tüketiminin hipertansiyonu tetiklediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Günde ortalama 4 gram olması gereken tuz tüketimi ülkemizde 18 gram seviyesinde. Çukurova'da bu oran daha da yüksek. Bu miktar mutlaka düşürülmeli. Hazır gıda alırken içindeki tuz miktarına bakılmalı. Tuz miktarı az olan ürünler tercih edilmeli."



Hipertansiyonun kalp rahatsızlıkları başta olmak üzere, felç, görme bozukluğu, böbrek yetmezliği, damar sertliği gibi çok sayıda sağlık sorununa neden olduğunu ifade eden Karayaylalı, bu hastalığı "sessiz katil" diye adlandırdıklarını belirtti.



Hipertansiyonun genetik de olabileceğini anlatan Karayaylalı, "Eğer anne ve babadan her ikisi de hipertansiyonlu ise çocukta bu risk yüzde 50 civarında. Anne veya babadan biri hipertansiyonlu ise bu oran yüzde 25" diye konuştu.



(AA)

