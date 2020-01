Türkiye’de her yüz bin kişiden dördü intihar ediyor

Hülya Karabağlı / Ankara

MHP Kütahya Milletvekili Prof. Alim Işık’ın, TÜİK’e dayandırdığı verilere göre, Türkiye’de intihar edenlerin yüzde 72’sini erkekler, yüzde 28’ini kadınlar oluşturuyor. Her yüz bin kişiden dördü intihar ediyor. Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı bir oranla (yüz binde 8,1) en fazla intihar Uşak’ta yaşanıyor. Uşak’ı, Kastamonu, Iğdır ve Aydın izliyor. İntihar oranının en düşük olduğu il yüz binde 1,6 oranıyla Bartın. Bartın ilini, Batman, Van ve Gümüşhane izliyor. Prof. Işık, son yıllarda artışa geçen intihar olayları, intihara yol açan sebeplerin araştırılarak önlem alınması için Meclis araştırması istedi. Araştırma önergesi ve gerekçesi şöyle:

Ekonomik ve sosyal nedenler intihara sürüklüyor

Ülkemizde özellikle son yıllarda uygulanan kötü ekonomik ve sosyal politikaların sonucunda intihardan cinayete, uyuşturucu kullanımından fuhuşa kadar birçok toplumsal olayda yaşanan artışlar dikkat çekici ve üzücü boyutlara ulaşmıştır.

TÜİK’in Haziran-2013 verilerine göre, ülkemizde yüzde 72’sini erkeklerin, yüzde 28’ini de kadınların oluşturduğu her yüz bin kişiden dördünün intihar ettiği ortaya çıkmıştır.

Türkiye ortalamasının yaklaşık iki katı bir oranla (yüz binde 8,1) en fazla intiharın yaşandığı il Uşak ili olurken bunu Kastamonu, Iğdır ve Aydın illeri izlemiştir. İntihar oranının en düşük olduğu ilimiz ise yüz binde 1,6 oranıyla Bartın ilimiz olmuştur. Bunu Batman, Van ve Gümüşhane illerimiz takip etmiştir.

Uşak’da evlilerde ve bekârlarda intihar var

İntiharın en hızlı olduğu Uşak iline ait veriler örnek alınarak incelendiğinde; “intiharların son dört yılda her yıl ortalama yüzde 30 oranında arttığı, 15 yaş üzeri neredeyse her yaş aralığında ve her eğitim düzeyinde intiharın gerçekleştiği, ancak intiharların 15-19, 30-34 ve 50-54 yaş gruplarında yoğunlaştığı, hem evlilerde hem de bekârlarda intiharın yaşandığı, intihar nedeninde genellikle aile geçimsizliği, geçim zorluğu vb. gibi faktörler göze çarparken, yarısından çoğunun intihar nedeninin belirlenemediği” görülmektedir. Diğer illerimiz için de hemen hemen aynı değerlendirmeler geçerlidir.

İntiharda ciddi artış araştırılmalı

Ülkemizde gerçekleşen intihar ve intihara girişim olaylarına ait son verilerin dünyadaki benzer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek değerlerde olması, bu konunun detaylarıyla araştırılmasını ve sebeplerinin ortaya çıkartılarak gerekli önlemlerin hızla alınmasını gerektirmektedir.

Ülkemizdeki intihar olaylarının özellikle son yıllarda ciddi artışlar göstermesi, ülkemizde uygulanan ekonomik, sosyal ve sosyoekonomik politikaların ne denli yetersiz olduğunun da önemli bir göstergesi olmuştur.