Türkiye'de her yıl 200 bin kişi kalpten ölüyor

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülümser Heper, Türkiye'de kalp- damar hastası sayısında yıllık yüzde 7.2 artış olduğunu, senede 200 binin üstündeki ölümün kalp- damar hastalığına bağlı olarak gerçekleştiğini ve 2020 yılında bu rakamın 400 bine çıkacağını söyledi.



Yapılan araştırmalara göre, Türkiye'de şu an 3 milyon kalp hastası olduğunu belirten Prof.Dr. Gülümser Heper, ``Türkiye'deki kalp- damar hastası sayısının, 2015 yılında 5.6 milyona yükselmesi beklenmektedir'' dedi.



2020 yılında her üç ölümden birinin kalp- damar hastalıkları sebebiyle olacağını açıklayan Prof. Dr. Gülümser Heper, ölümlerin ve risk faktörlerinin ulusal bazda tanımlanabilmesi için, epidemiyolojik verilerin iyi olması gerektiğini, ancak Türkiye'de bu verilerin tutulmadığını söyledi.



Dünyada 1 milyar insanın tütün bağımlısı olduğunu, 2020 yılında tüm ölümlerin yüzde 12'sinin tütüne bağlı olacağını ifade eden Prof. Dr. Gülümser Heper, şöyle konuştu:



``Sigara içimine bağlı olarak ölümcül koroner rahatsızlıklarının yüzde 70 arttığı günümüzde, Türkiye'de 20 yaş üstü bireylerde erkeklerimizin yüzde 60'ı, kadınlarımızın yüzde 19'u sigara içmektedir. 15- 17 yaş grubunda bu oran yüzde 22 ila 32 arasında değişmektedir. 17 milyon insanın sigara içtiği ülkemizde her yıl 100 bin kişi erken yaşlarda yaşamını kaybetmektedir. Türkiye'de yaklaşık her 5 dakikada bir kişi sigara nedeniyle ölmektedir. Yeterli önlem alınmadığı takdirde, 20 yıl sonra sigaraya bağlı ölüm yıllık 250 bine çıkacaktır.''



Sigara içmeyi bırakan bireylerde kalp- damar hastalıklarına bağlı ölümlerde yüzde 36 oranında azalma görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Heper, sigaraya başlamayı engellemek, sigarayı bıraktırmak ve pasif içiciliğin önüne geçmek gerektiğini belirtti.



Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ölüme yol açan risk faktörleri arasında birinci sırada yer alan hipertansiyonun bir milyardan fazla insanı etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Heper, şöyle devam etti:



``Türkiye'de erişkin erkeklerde hipertansiyon oranı yüzde 36.3, kadınlarda ise yüzde 49.1'dir. Toplumda obezite oranı da yüzde 35 civarında. Kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon ve obeziteden korunabilmek için yağdan alınan enerji oranının düşürülmesi gerekir. Doymuş yağlardan doymamış yağlara geçiş yapılmalı, balık ve bitki kaynaklı omega 3 yağ asitlerinin kullanımı arttırılmalıdır. Tuzlu ve şekerli ürünlerden kaçınmalı, günlük en az 30 dakika fiziksel egzersiz yapılmalıdır.''



