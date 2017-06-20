Türkiye'de her yıl 1500 kişi boğuluyor!

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi Nursun Üstünkarlı, yeterli yüzme eğitimi almadan, bilinçsizce yüzmeye çalışmanın ölümle sonuçlanabildiğini belirtti. Üstünkarlı, Türkiye'de yılda ortalama bin 500 kişinin suda boğularak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Yaz aylarında insanların serinlemek üzere deniz ve havuz gibi yerlere ilgisinin arttığını belirten Üstünkarlı, yeterli sayıda cankurtaran eğitimi almış kişilerin olmamasının ölüm oranını arttıran bir etken olduğunu dile getirdi. Üstünkarlı, "Suda boğulmanın ilk dakikalarında nefes borusunun kasılması sonucu suyun akciğerlere kaçışı engellenir. Ancak sonrasında gelişen bilinç kaybı nedeniyle soluk borusu gevşer ve akciğerlere su dolmasına müsaade eder. Bunun sonucu ölüme dek varmaktadır" dedi.

İlk müdahale önemli

Nursun Üstünkarlı, boğulma vakalarında kazazedenin sudan çıkarıldığında mutlaka kurulanması gerektiğini, bunun hastayı hipotermiye girmekten kurtaracağını söyledi. Kazazedenin bilincini tam yitirmemesi durumunda kişinin akciğerlerinden suyu atmasına yardımcı olunması gerektiğini dile getiren Üstünkarlı, yapılması gerekenleri şöyle anlattı:



"Eğer kazazede hırıltılı soluyorsa, dudak, kulak memesi ve tırnaklarda morarmalar varsa hastanın soluk borusu ve akciğerlerinden suyu atmasına yardımcı olunmalıdır. Eğer hastanızın tamamen bilinci kapalı, solumuyor ve nabzı atmıyorsa; ilk yardım eğitim sertifikası bulunan kişi temel yaşam desteğine başlamalı. Ancak mutlaka 112 aranıp yardım istenmelidir."



